Врач назвал признаки того, что изжога может превратиться в рак
Люди, страдающие от изжоги, имеют более высокую предрасположенность к онкологии, включая рак пищевода.
Об этом сообщил врач Джеймс Ист из клиники Мейо в Лондоне, пишет Today.
Эксперт говорит, что при хроническом раздражении пищевода могут происходить изменения, повышающие вероятность развития рака. В некоторых случаях состояние постепенно прогрессирует до более серьезной формы рефлюкса, известной также как ГЭРБ.
В частности, в таком случае болезнь может провоцировать нежелательные процессы в тканях, выстилающих нижний отдел пищевода. Тем, кто обеспокоен кислотным рефлюксом, специалист рекомендует обратиться к врачу и узнать, какие проявления способны указывать на ухудшение состояния.
Также среди возможных симптомов он выделил проблемы с глотанием, болевые ощущения в груди, чувство жжения, нарушения пищеварения и изжогу.
Кроме того, консультация не помешает, когда человек сильно кашляет, начинает хрипеть, у нее возникают боли в горле и инфекции в носовых пазухах.
Как избавиться от изжоги
В аптеках предлагают много препаратов, которые могут снять жжение. Однако, не стоит злоупотреблять такими лекарствами, а справиться с помощью продуктов.
Поможет справиться с этой проблемой папайя, бананы и овсяная каша.
В папайе содержится специальный фермент, который значительно улучшает пищеварение, предотвращает расстройства желудка, избавляет от тошноты и снимает изжогу.
Также бананы способны обволакивать стенки пищевода и снимать раздражение. А ферменты, которые содержатся в этом фрукте, способствуют улучшению пищеварения и работы кишечника.
К тому же справиться с изжогой поможет овсянка. В ней мало жира, много волокон и она способна успокоить желудок. Ее можно чередовать с рисовой, пшенной и гречневой кашами.
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