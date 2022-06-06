Лікар назвав скарги, які можуть сигналізувати про рак: на що звернути увагу

Під час COVID-19 таку проблему, як задишка, можна легко прийняти за вірус. Однак, це одні з явних ознак рідкісного раку, що розвивається у грудній клітці.
На які симптоми важливо звернути увагу, повідомляє Express.
Рак вилочкової залози росте в клітинах, що вистилають вилочкову залозу, що знаходяться між легенями. Існує два основних типи захворювання: тимоми та карциноми тимусу. Зокрема обидва з яких частіше зустрічаються у людей старше 50 років, але також можуть бути виявлені у молодих людей.
Коли виникають симптоми, то це зазвичай відбувається тому, що рак розрісся і тисне на близькі ділянки грудної клітки.
Серед основних симптомів виділяють:
"Вилочкова залоза знаходиться близько до великої кровоносної судини у грудній клітці. Це називається верхня порожня вена. Ця вена несе кров до серця. Рак вилочкової залози може тиснути на неї та викликати синдром верхньої порожнистої вени", - каже онколог.
Коли це відбувається, то симптоми можуть включати:
Лікар каже, що основним методом лікування раку вилочкової залози є хірургічне втручання, яке дає "найкращі шанси" на лікування від раку.
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