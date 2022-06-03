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Популярные добавки могут провоцировать некоторые виды рака: что выяснили ученые

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Пятница 03 июня 2022 22:44
Популярные добавки могут провоцировать некоторые виды рака: что выяснили ученые Фото: ученые предупредили об опасности, связанной и приемом поливитаминов (baomoi.com)
Автор: Владимир Костырин

Поливитамины призваны пополнять запас минералов и витаминов, достаточное количество которых может не хватать в рационе, и разнообразные БАДы широко рекламируются. При этом прием подобных широко используемых добавок может представлять скрытые серьезные риски для здоровья.

Исследователи связывают чрезмерное использование поливитаминов с повышенной угрозой провоцирования некоторых видов рака.

Об этом передает Express.

Так, американские ученые пришли к выводу, что добавки способны увеличивать риск возникновения рака толстой кишки у обоих полов.

"Кроме того, несколько более высокие риски общего рака, рака простаты и легких, а также лейкемии наблюдались при более частом использовании поливитаминов у мужчин с более высоким риском рака ротоглотки у женщин", - говорится в прошлогоднем исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Nutrition.

Тут стоит отметить, что в крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK (Великобритания) утверждают: "нет надежных доказательств того, что какие-либо пищевые добавки могут помочь предотвратить рак".

Как добавили в организации, некоторые исследования показали, что прием определенных добавок может увеличить риск развития некоторых видов рака.

Детальнее по исследование ученых о поливитаминах и раке

Ученые обследовали 489 640 участников исследования диеты и здоровья NIH в возрасте от 50 до 71 года, потом связались с 11 государственными регистрами рака, чтобы выявить случаи онкологических заболеваний.

Так было выявлено, что повышенный общий риск рака наблюдался у мужчин (но не у женщин), которые ежедневно принимали один или несколько поливитаминов, по сравнению с теми, кто не принимал добавки.

Это отражало более высокий риск развития рака предстательной железы и лейкемии.

Кроме того, прием более одного поливитамина в день также был тесно связан с риском развития рака ротоглотки у женщин.

А вот ежедневное употребление поливитаминов было связано с риском развития рака толстой кишки как у женщин, так и у мужчин.

Напомним, ранее медицинские эксперты рассказали, какой популярный витамин при частом приеме повышает риск кровоизлияния в мозг на 22%.

Также мы писали, что перед этим доктор Евгений Комаровский высказался о приеме витаминов в таблетках и каплях и объяснил, в каких случаях действительно нужна фармацевтическая добавка микро- и макроэлементов.

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