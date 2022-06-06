Врач назвал жалобы, которые могут сигнализировать о раке: на что обратить внимание

Во время COVID-19 такую проблему, как одышка, можно легко принять за вирус. Однако, это одни из явных признаков редкого рака, развивающегося в грудной клетке.

Рак вилочковой железы растет в клетках, выстилающих вилочковую железу, находящихся между легкими. Существует два основных типа заболевания: тимомы и карциномы тимуса. В частности, оба из которых чаще встречаются у людей старше 50 лет, но также могут быть обнаружены у молодых людей.

Когда возникают симптомы, то это обычно происходит потому, что рак разросся и давит на близкие участки грудной клетки.

На какие симптомы обратить внимание

Среди основных симптомов выделяют:

Боль в груди;

Кашель, который не проходит;

Тяжелое дыхание;

Охриплость голоса.

"Вилочковая железа находится близко к большому кровеносному сосуду в грудной клетке. Это называется верхняя пустая вена. Эта вена несет кровь к сердцу. Рак вилочковой железы может давить на нее и вызывать синдром верхней полой вены", - говорит онколог.

Когда это происходит, то симптомы могут включать:

Отек лица, груди и верхней части шеи;

Головные боли;

Головокружение.

Врач говорит, что основным методом лечения рака вилочковой железы является хирургическое вмешательство, которое дает лучшие шансы на излечение от рака.