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Лікар назвав скарги, які можуть сигналізувати про рак: на що звернути увагу

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Понеділок 06 червня 2022 11:03
Лікар назвав скарги, які можуть сигналізувати про рак: на що звернути увагу Які симптоми можуть вказувати на рак (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час COVID-19 таку проблему, як задишка, можна легко прийняти за вірус. Однак, це одні з явних ознак рідкісного раку, що розвивається у грудній клітці.

На які симптоми важливо звернути увагу, повідомляє Express.

Рак вилочкової залози росте в клітинах, що вистилають вилочкову залозу, що знаходяться між легенями. Існує два основних типи захворювання: тимоми та карциноми тимусу. Зокрема обидва з яких частіше зустрічаються у людей старше 50 років, але також можуть бути виявлені у молодих людей.

Коли виникають симптоми, то це зазвичай відбувається тому, що рак розрісся і тисне на близькі ділянки грудної клітки.

На які симптоми звернути увагу

Серед основних симптомів виділяють:

  • Біль у грудях;
  • Кашель, який не проходить;
  • Важке дихання;
  • Охриплість голосу.

"Вилочкова залоза знаходиться близько до великої кровоносної судини у грудній клітці. Це називається верхня порожня вена. Ця вена несе кров до серця. Рак вилочкової залози може тиснути на неї та викликати синдром верхньої порожнистої вени", - каже онколог.

Коли це відбувається, то симптоми можуть включати:

  • Набряк обличчя, грудей та верхньої частини шиї;
  • Головні болі;
  • Запаморочення.

Лікар каже, що основним методом лікування раку вилочкової залози є хірургічне втручання, яке дає "найкращі шанси" на лікування від раку.

Раніше ми повідомляли, які популярні добавки можуть провокувати деякі види раку.

Також вчені заявили, що фарба для волосся збільшує ризик розвитку раку.

Окрім того, лікар назвав ознаки того, що печія може перетворитися на рак.

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