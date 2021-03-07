Врач из Львова рассказал, были ли у него побочные эффекты после вакцины от коронавируса

Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко заявил, что после того как он сделал прививку от коронавируса у него не было никаких побочных эффектов. При этом самочувствие также никак не ухудшилось.

Об этом он рассказал в интервью ТСН .

"Я первым во Львовской области вакцинировался от коронавируса. Хочу подчеркнуть, что никаких побочных эффектов или каких-то неприятных ощущений у меня не было. Я в октябре 2020 делал прививки против сезонного гриппа, то ощущение тогда были неприятные. А сейчас я вообще не почувствовал никаких изменений", - сказал Федоренко.

Он также подчеркнул, что после прививки температура его тела осталась на прежнем уровне и не поднималась.

"Могу с уверенностью как медицинский работник, как врач, сказать, что вакцинацию я перенес хорошо, и вакцина от AstraZeneca не дает никаких побочных эффектов", - подчеркнул Федоренко.