UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Врач из Львова рассказал, были ли у него побочные эффекты после вакцины от коронавируса

Автор: Роман Мирончук

Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко заявил, что после того как он сделал прививку от коронавируса у него не было никаких побочных эффектов. При этом самочувствие также никак не ухудшилось.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Я первым во Львовской области вакцинировался от коронавируса. Хочу подчеркнуть, что никаких побочных эффектов или каких-то неприятных ощущений у меня не было. Я в октябре 2020 делал прививки против сезонного гриппа, то ощущение тогда были неприятные. А сейчас я вообще не почувствовал никаких изменений", - сказал Федоренко.

Он также подчеркнул, что после прививки температура его тела осталась на прежнем уровне и не поднималась.

"Могу с уверенностью как медицинский работник, как врач, сказать, что вакцинацию я перенес хорошо, и вакцина от AstraZeneca не дает никаких побочных эффектов", - подчеркнул Федоренко.

Напомним, врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал, что в Украине процесс вакцинации проходит крайне медленно. За 10 дней прививку сделали 16 тысячам граждан. При этом нормальные показатели в сутки - около 50-100 тысяч инъекций.

По словам специалиста, с такими темпами вакцинация буде неэффективна против появления новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что Украина скорее дождется появления коллективного иммунитета, чем искусственного.

Мы также писали о том, что в Минздраве рассказали, кто может не записываться на прививку от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавирусаздоровье
Читайте также
Вакцина Pfizer вызывает бесплодие: в Минздраве сделали заявление
"Далай-лама" Степанов высказался о вакцине, но нарвался на критику: "на что вы намекаете?"
Прогноз погоды