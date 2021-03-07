Лікар зі Львова розповів, чи були у нього побічні ефекти після вакцини від коронавірусу

Головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко заявив, що після того, як він зробив щеплення від коронавірусу у нього не було ніяких побічних ефектів. При цьому самопочуття також ніяк не погіршилось.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН .

"Я першим у Львівській області вакцинувалася від коронавірусу. Хочу підкреслити, що ніяких побічних ефектів або якихось неприємних відчуттів у мене не було. Я в жовтні 2020 робив щеплення проти сезонного грипу, то відчуття тоді були неприємні. А зараз я взагалі не відчув ніяких змін", - сказав Федоренко.

Він також підкреслив, що після щеплення температура його тіла залишилася на колишньому рівні і не підіймалась.

"Можу з упевненістю як медичний працівник, як лікар, сказати, що вакцинацію я переніс добре, і вакцина від AstraZeneca не дає ніяких побічних ефектів", - підкреслив Федоренко.