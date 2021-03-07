Лікар зі Львова розповів, чи були у нього побічні ефекти після вакцини від коронавірусу

Головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко заявив, що після того, як він зробив щеплення від коронавірусу у нього не було ніяких побічних ефектів. При цьому самопочуття також ніяк не погіршилось.
Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.
"Я першим у Львівській області вакцинувалася від коронавірусу. Хочу підкреслити, що ніяких побічних ефектів або якихось неприємних відчуттів у мене не було. Я в жовтні 2020 робив щеплення проти сезонного грипу, то відчуття тоді були неприємні. А зараз я взагалі не відчув ніяких змін", - сказав Федоренко.
Він також підкреслив, що після щеплення температура його тіла залишилася на колишньому рівні і не підіймалась.
"Можу з упевненістю як медичний працівник, як лікар, сказати, що вакцинацію я переніс добре, і вакцина від AstraZeneca не дає ніяких побічних ефектів", - підкреслив Федоренко.
Нагадаємо, лікар-імунолог Андрій Волянський розповів, що в Україні процес вакцинації проходить вкрай повільно. За 10 днів щеплення зробили 16 тисячам громадян. При цьому нормальні показники у добу - близько 50-100 тисяч ін'єкцій.
За словами фахівця, з такими темпами вакцинація буде неефективна проти появи нових штамів коронавірусу. Він підкреслив, що Україна швидше дочекається появи колективного імунітету, ніж штучного.
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