Люди заболевают и умирают: иммунолог назвал главную проблему вакцинации

Вакцинация в Украине идет крошечными шагами: за 10 дней прививку получили только 16 тысяч граждан. При этом нормальные показатели в сутки – около 50-100 тысяч инъекций, чтобы вакцинация была эффективной. Такое мнение выразил врач-иммунолог Андрей Волянский.

По мнению специалиста, вакцинация, проводимая такими темпами, как в Украине, вряд ли будет эффективна против появления новых штаммов коронавируса.

"Вакцинация будет эффективной, если удастся в ближайшие месяц-два хотя бы 10% населения вакцинировать хотя бы один раз. Уже возникают большие сомнения, что это возможно. Потому что общее количество 16 тыс. вакцинированных за первые 10 дней – это не просто мало, это сверхмало. В это время люди заболевают и умирают", – сказал врач.

Также эксперт отмечает, что Украина скорее дождется появления коллективного иммунитета, чем искусственного.

"Высок риск того, что мы приобретем раньше естественную коллективную защиту, а не искусственную благодаря вакцинации", – сказал Волянский.