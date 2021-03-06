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Люди заболевают и умирают: иммунолог назвал главную проблему вакцинации

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 20:03
Люди заболевают и умирают: иммунолог назвал главную проблему вакцинации Вакцинация в Украине (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Анна Киселева

Вакцинация в Украине идет крошечными шагами: за 10 дней прививку получили только 16 тысяч граждан. При этом нормальные показатели в сутки – около 50-100 тысяч инъекций, чтобы вакцинация была эффективной. Такое мнение выразил врач-иммунолог Андрей Волянский.

Об этом медик заявил в эфире телеканала "Украина".

По мнению специалиста, вакцинация, проводимая такими темпами, как в Украине, вряд ли будет эффективна против появления новых штаммов коронавируса.

"Вакцинация будет эффективной, если удастся в ближайшие месяц-два хотя бы 10% населения вакцинировать хотя бы один раз. Уже возникают большие сомнения, что это возможно. Потому что общее количество 16 тыс. вакцинированных за первые 10 дней – это не просто мало, это сверхмало. В это время люди заболевают и умирают", – сказал врач.

Также эксперт отмечает, что Украина скорее дождется появления коллективного иммунитета, чем искусственного.

"Высок риск того, что мы приобретем раньше естественную коллективную защиту, а не искусственную благодаря вакцинации", – сказал Волянский.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины опроверг мифы о вакцинации от COVID-19 и подробно объяснил, почему таким фейкам верить нельзя.

До этого мы писали, что в Минздраве назвали группы граждан, которые могут не записываться на вакцинацию. Проверьте себя в списке!

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