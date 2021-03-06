В Минздраве рассказали, кто может не записываться на прививку от COVID-19: список
Вакцинация в Украине требует обязательной записи, чтобы разумно распорядиться партиями вакцин из-за короткого срока их хранения. При этом такое условие обязательно не для всех. В Минздраве назвали группы граждан, которые могут сделать прививку без предварительной записи, но по другому механизму.
Кто не должен записываться на вакцинацию:
- работник здравоохранения, образования, социальной сферы;
- работник или житель специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т. д.);
- военнослужащий;
- работник структур государственной безопасности (включая Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и Службой безопасности Украины).
Сообщается, что представители этих профессий получат уведомление о датах вакцинации от администрации учреждения, в котором они работают.
Всем же, кто в этот список не попал необходимо записываться самостоятельно. Сделать это можно тремя способами: через портал "Дія", через мобильное приложение "Дія", а также позвонить на горячую линию Минздрава.
Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине (инфографика: t.me/mozofficial)
Напомним, в Украине на прошлой неделе началась вакцинация от коронавируса. По состоянию на утро 6 марта в стране привили 15 758 человек.
Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины хотят разработать специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса.