Врач-иммунолог сравнил смертность от коронавируса и гриппа

Врач-иммунолог, доктор медицинский наук Андрей Волянский сравнил смертность от коронавирусной инфекции и гриппа. По официальным данным, от COVID-19 во всем мире умирает 2% больных, в Украине - 1,8%. От гриппа умирает примерно 0,01% зараженных.

При этом врач подчеркнул, что эти данные абсолютно оторваны от реальности, поскольку 90% не учитывается. Об этом Волянский рассказал в эфире телеканала "НАШ".

"Мы говорим о том, что в мире на сегодня умирает 2%, но 90% просто не учитывается. Они не попадают в эту статистику, потому что у них легкая или бессимптомная форма", - подчеркнул эксперт.

Врач-иммунолог рассказал о смертности от коронавируса и гриппа (видео: YouTube)

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что делать если отказывают в тесте на COVID-19 при симптомах ОРВИ. По его словам, жители Украины имеют право обратиться к семейному врачу с любыми симптомами ОРВИ для прохождения тестирования на коронавирус.

Если врач отказывается направить пациента на тест, то можно оставить жалобу на горячей линии Минздрава. По словам Степанова, в Украине сейчас проводится мало тестирований по сравнению с теми возможностями, которые есть на данный момент.

Ранее ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, когда в Украине ожидается новый всплеск больных COVID-19.