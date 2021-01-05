Украинцам отказывают в тесте на COVID-19 при симптомах ОРВИ: Степанов рассказал, что делать

Степанов рассказал, куда обращаться при отказе в тестировании на COVID-19 (Коллаж РБК-Украина, фото: Getty images)

Жители Украины имеют право обратиться к семейному врачу с любыми симптомами ОРВИ для прохождения тестирования на коронавирус. Если врач отказывается направить пациента на тест, то можно оставить жалобу на горячей линии Минздрава.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 5 января, пройти тест на COVID-19 имеют право все украинцы с симптомами ОРВИ, даже если они не характерны для коронавируса.

Для того чтобы осуществить экспресс-тестирование или сдать материал на антиген, нужно обратиться к своему семейному врачу. Если по каким-либо причинам врач отказывается провести тестирование больного, то можно обратиться на горячую линию министерства по номеру: 0 800 60 20 19.

Как отметил министр, в Украине сейчас проводится мало тестирований по сравнению с теми возможностями, которые есть на данный момент.

"Сейчас мы проводим мало тестов по сравнению с нашими возможностями, позволяющими проводить в лабораториях Минздрава более 55 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Еще есть частные лаборатории и лаборатории медучреждений. Совместно это около 70-75 тысяч тестов в сутки. Помимо ПЦР-тестирования мы внедрили экспресс-тестирование на антиген, который необходимо проводить тесты людям с любыми симптомами ОРВИ, а также контактным лицам", - рассказал Максим Степанов.

Максим Степанов рассказал, что делать украинцам с симптомами ОРВИ, если им отказывают в тестировании на COVID-19

Напомним, ранее мы писали о том, что Степанов сделал важное заявление о работе супермаркетов с 8 января.

А также рассказывали о том, что Степанов объяснил необходимость введения жесткого карантина в январе.