Лікар-імунолог порівняв смертність від коронавірусу та грипу

Лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський порівняв смертність від коронавірусної інфекції та грипу. За офіційними даними, від COVID-19 у всьому світі помирає 2% хворих, в Україні - 1,8%. Від грипу помирає приблизно 0,01% заражених.

При цьому лікар наголосив, що ці дані абсолютно відірвані від реальності, оскільки 90% не враховується. Про це Волянський розповів в ефірі телеканалу "НАШ".

"Ми говоримо про те, що у світі на сьогодні вмирає 2%, а 90% просто не враховується. Вони не потрапляють у цю статистику, тому що у них легка або безсимптомна форма", - підкреслив експерт.

Лікар-імунолог розповів про смертності від коронавірусу і грипу (відео: YouTube)

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що робити якщо відмовляють у тесті на COVID-19 при симптомах ГРВІ. За його словами, жителі України мають право звернутися до сімейного лікаря з будь-якими симптомами ГРВІ для проходження тестування на коронавірус.

Якщо лікар відмовляється направити пацієнта на тест, то можна залишити скаргу на гарячій лінії МОЗ. За словами Степанова, в Україні зараз проводиться мало тестувань у порівнянні з тими можливостями, які є на цей час.

Раніше провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, коли в Україні очікується новий сплеск хворих на COVID-19.