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Голубовская рассказала, когда в Украине ожидается новый всплеск больных COVID-19

Киев, Вторник 05 января 2021 08:40
Голубовская рассказала, когда в Украине ожидается новый всплеск больных COVID-19
Врач рассказала, когда коронавирус вновь активизируется в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине не исчез, несмотря на уменьшившуюся статистику заболеваний последних дней. После новогодних и рождественских праздников ожидается всплеск инфекции. Об этом сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Она сообщила "Обозревателю", что сейчас в стационарах действительно стало меньше больных. Также в декабре количество свободных коек увеличилось.

"Потому что октябрь-ноябрь – это был полный коллапс. Некуда было их класть, огромные поступления, открывались все новые и новые отделения", – отметила Голубовская.

По словам врача, сейчас ситуация более спокойная, однако количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось.

Голубовская отметила, что к весне коронавирус в нашей стране должен ослабнуть, но не исчезнуть.

"По прогнозам, весной COVID-19 не исчезнет, но заметно ослабнет. "По крайней мере, мы надеемся на это. Хотя этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются", – сказала инфекционист.

Снижение статистики заболевших за декабрь медик объясняет тем, что многие украинцы не хотят тестироваться, либо семейные врачи не направляют пациентов на ПЦР.

Как мы ранее писали, стало известно, почему сократилось количество больных COVID-19 в Украине.

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