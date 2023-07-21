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Вперше в Україні McDonald's відкрив унікальний ресторан: як він виглядає та де знаходиться

Фото: МакДональдс відкрив унікальний ресторан
Автор: Людмила Жукова

МакДональдс 21 липня відкрив нові ресторани. Він унікальний тим, що знаходиться прямісінько на трасі міжнародного значення М-06 "Київ-Чоп".

Де саме знайти фастфуд, і як він виглядає, читайте у матеріалі Styler.

Де знаходиться і як виглядає новий "мак"

Новий МакДональдс розташований за 127 км від Києва в Житомирській області, біля села Глибочиця. Зазначається, що "мак" знаходиться недалеко від заправки WOG на тій же трасі.

Заклад має площу понад 500 кв. м, має 133 місця для відвідувачів у залі та 116 на терасі та є одним із найбільших ресторанів McDonald's в Україні.

Біля ресторану виділено територію для паркування великих автобусів, тому тут є можливість зробити перерву, поїсти та відпочити всім охочим.

Крім традиційного сервісу, в залі ресторану також встановлена ​​мікрохвильова піч для відвідувачів з немовлятами, щоб вони мали можливість при необхідності розігріти дитяче харчування.

Заклад працюватиме з 07:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, запроваджених компанією. Ресторани закриваються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

На трасі Київ-Чоп відкрився унікальний МакДональдс (фото: прес-служба)

Дивіться у нашому матеріалі, як виглядає найшикарніший у світі МакДональдз.

Також читайте, де під Києвом відкрили новенький МакДональдз.

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МакДональдз