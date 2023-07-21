Вперше в Україні McDonald's відкрив унікальний ресторан: як він виглядає та де знаходиться

МакДональдс 21 липня відкрив нові ресторани. Він унікальний тим, що знаходиться прямісінько на трасі міжнародного значення М-06 "Київ-Чоп".
Де саме знайти фастфуд, і як він виглядає, читайте у матеріалі Styler.
Новий МакДональдс розташований за 127 км від Києва в Житомирській області, біля села Глибочиця. Зазначається, що "мак" знаходиться недалеко від заправки WOG на тій же трасі.
Заклад має площу понад 500 кв. м, має 133 місця для відвідувачів у залі та 116 на терасі та є одним із найбільших ресторанів McDonald's в Україні.
Біля ресторану виділено територію для паркування великих автобусів, тому тут є можливість зробити перерву, поїсти та відпочити всім охочим.
Крім традиційного сервісу, в залі ресторану також встановлена мікрохвильова піч для відвідувачів з немовлятами, щоб вони мали можливість при необхідності розігріти дитяче харчування.
Заклад працюватиме з 07:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, запроваджених компанією. Ресторани закриваються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.
Дивіться у нашому матеріалі, як виглядає найшикарніший у світі МакДональдз.
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