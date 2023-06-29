Під Києвом відкрили новенький McDonald's: де знаходиться та як виглядає

На Київщині відкрили новий ресторан мережі МакДональдс. Заклад запрацював 29 червня у селі Крюківщина і тепер доступний для всіх бажаючих.

Як виглядає новий фаст-фуд - дивіться та читайте у матеріалі Styler.

Де знаходиться новий "мак"

Кафе швидкого харчування розташувалось у селі Крюківщина за адресою вул. Івана Богуна, 2

Завдяки такій локації закладу мешканцям Крюківщини та інших ближніх сіл – не треба їхати до Києва, щоби поїсти у "маку".

У ресторані зробили 135 місць для відвідувачів у залі та 106 на терасі. Усередині є 10 терміналів самообслуговування.

Водії авто можуть купити улюблені страви на МакДрайві із двома лініями в'їзду, де меню представлене на сучасних цифрових панелях. Спочатку ресторан працюватиме на видачу страв у закладі, послуга McDelivery стане доступною трохи згодом.

Заклад працюватиме з 08:00 до 21:00 з дотриманням розширених правил безпеки, запроваджених компанією.

Ресторани закриватимуться під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

Інформація про відкриті та тимчасово закриті заклади оновлюється в режимі реального часу на сайті McDonald's.

Як виглядає "мак" у Крюківщині

Так виглядає новенький МакДональдс у Крюківщині (фото: прес-служба)

До речі, будувати кафе почали ще 2021 року, але через повномасштабне вторгнення проект було відкладено. Але потім його будівництво продовжили, і зараз він відкрився.

Зазначимо, що зараз в Україні працює 91 ресторан McDonald's.