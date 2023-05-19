Мармур, статуї та мозаїка: як виглядає найшикарніший у світі МакДональдз (фото та відео)

МакДональдз - це одна з найпопулярніших мереж закладів так званої "швидкої їжі". Всього компанія налічує понад 40 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу. І кожен із цих закладів відрізняється зовнішнім або внутрішнім виглядом.

Один із незвичайних закладів МакДональдз розташований в Італії. Його показала користувачка Mikay Bennett на своїй сторінці у TikTok.

Чим відрізняється найшикарніший МакДональдз у світі

Ми всі звикли впізнавати заклади мережі за яскравими жовтими вивісками, проте італійський ресторан не такий як його "брати".

У Римі є один особливий МакДональдз, який настільки шикарний, що на вході стоять вишукані різьблені статуї. На відео дівчина заходить до закладу та бачить не купу відвідувачів або галасливу кухню, а підлогу з бруківки та ще одну скульптуру в кутку.

Скриншот: tiktok.com/@mikaybennett

Ліворуч дизайнери розмістили шпалери, які імітують стару мозаїчну плитку, а праворуч - срібну табличку з написом італійською. На ній написано що цей заклад є першим, який відкрили в Італії. У кінці коридору висить впізнавана жовта літера "М".

Скриншот: tiktok.com/@mikaybennett

Всередині цей МакДональдз є досить звичайним: з білою кахельною підлогою, чорними столиками та автоматами самообслуговування.

Однак іще одна суттєва відмінність між цим і більшістю ресторанів швидкого харчування полягає в меню. У ньому представлена свіжа випічка та різні десерти.

За словами авторки відео, решта меню є звичайним, хоча й представлено кілька позицій, які не можна знайти в закладах МакДональдз у США, наприклад.