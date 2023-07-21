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Впервые в Украине McDonald’s открыл уникальный ресторан: как он выглядит и где находится

Фото: МакДональдс открыл уникальный ресторан
Автор: Людмила Жукова

МакДональдс 21 июля открыл новые ресторан. Он уникален тем, что находится прямо на трассе международного значения М-06 "Киев-Чоп".

Где именно найти фастфуд, и как он выглядит, читайте в материале Styler.

Где находится и как выглядит новый "мак"

Новенький МакДональдс расположен в 127 км от Киева в Житомирской области, возле села Глубочица. Отмечается, что "мак" находится недалеко от заправки WOG на єтой же трассе.

Заведение имеет площадь более 500 кв. м, имеет 133 места для посетителей в зале и 116 на террасе и является одним из крупнейших ресторанов McDonald's в Украине.

Возле ресторана выделена территория для парковки больших автобусов, поэтому здесь есть возможность сделать перерыв, поесть и отдохнуть всем желающим.

Кроме традиционного сервиса, в зале ресторана также установлена ​​микроволновка для посетителей с младенцами, чтобы они имели возможность при необходимости разогреть детское питание.

Заведение будет работать с 07:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

На трассе Киев-Чоп открылся уникальный МакДональдс (фото: пресс-служба)

Смотрите в нашем материале, как выглядит самый шикарный в мире МакДональдс.

А также читайте, где под Киевом открыли новенький МакДональдс.

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МакДональдз