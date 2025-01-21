Вперше за понад 25 років. Український фільм - у основному конкурсі Берлінале: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-конференцію , присвячену презентації програми Берлінале.

Документальний повнометражний фільм буде змагатись за головний приз - “Золотого ведмедя”. Зазначимо, що це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основного конкурсу - востаннє це був фільм Кіри Муратової “Три історії".

Про що фільм "Стрічка часу"

“Стрічка часу" - це документальне кіно про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях.

Фільм знятий без закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій. Він пропонує глибокий погляд на боротьбу українського народу за збереження освіти, за своє існування та ідентичність.

Також стрічка показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, та виклики, пов'язані з намаганням зберегти освіту і відчуття нормального життя в умовах постійної небезпеки.

Один із героїв фільму, Борис Ховряк, під час зйомок працював учителем, а сьогодні стоїть на захисті України в лавах Сухопутних військ ЗС України, як і багато інших педагогів, які долучилися до Сил оборони.

До слова, це вже другий повнометражний фільм Горностай на Берлінале. Її повнометражний ігровий дебют “СТОП-ЗЕМЛЯ” отримав “Кришталевого ведмедя” Юнацького журі програми Generation 14+ Берлінського кінофестивалю у 2021 році. Також картина була відзначена Національною премією України імені Тараса Шевченка.

Катерина Горностай (фото: пресслужба)

Чому цей фільм важливий?

Мета фільму - не лише привернути увагу до викликів, з якими стикається українська освіта, але й зібрати кошти для відновлення шкіл, зруйнованих війною. За час повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено близько 3000 закладів освіти, з яких 400 - повністю знищено. Кошти, зібрані під час масштабної міжнародної кампанії, дозволять відремонтувати та обладнати школи, щоб навчальний процес тривав попри війну.

“Ми хочемо нагадати світові, що війна в Україні триває, а її діти та вчителі платять надмірну ціну за можливість скористатися базовим людським правом - правом на освіту. Цей фільм має стати засобом привернення уваги до нашої боротьби. Я вірю в його потужний потенціал викликати емпатію та стати платформою для діалогу у творчих, академічних, правозахисних та політичних колах", - коментує виконавча продюсерка фільму Зоя Литвин, яка також є засновницею “Освіторії" - спілки, яка запропонувала ідею фільму про освіту в часи війни.

Нагадаємо, що ювілейний 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 13 по 23 лютого 2025 року, а головою журі основного конкурсу цього року стане режисер Тодд Гейнс.