Впервые за более чем 25 лет. Украинский фильм - в основном конкурсе Берлинале: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-конференцию , посвященную презентации программы Берлинале.

Документальный полнометражный фильм будет соревноваться за главный приз - "Золотого медведя". Отметим, что это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основной конкурс - последний раз это был фильм Киры Муратовой "Три истории".

О чем фильм "Стрічка часу"

"Стрічка часу" - это документальное кино об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают учить и учиться, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Фильм снят без закадрового голоса, интервью и реконструкций. Он предлагает глубокий взгляд на борьбу украинского народа за сохранение образования, за свое существование и идентичность.

Также лента показывает, как война в Украине влияет на повседневную жизнь учеников и учителей, и вызовы, связанные с попыткой сохранить образование и ощущение нормальной жизни в условиях постоянной опасности.

Один из героев фильма, Борис Ховряк, во время съемок работал учителем, а сегодня стоит на защите Украины в рядах Сухопутных войск ВС Украины, как и многие другие педагоги, которые присоединились к Силам обороны.

К слову, это уже второй полнометражный фильм Горностай на Берлинале. Ее полнометражный игровой дебют "СТОП-ЗЕМЛЯ" получил "Хрустального медведя" Юношеского жюри программы Generation 14+ Берлинского кинофестиваля в 2021 году. Также картина была отмечена Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

Екатерина Горностай (фото: пресс-служба)

Почему этот фильм важен?

Цель фильма - не только привлечь внимание к вызовам, с которыми сталкивается украинское образование, но и собрать средства для восстановления школ, разрушенных войной. За время полномасштабного вторжения в Украине было повреждено около 3000 учебных заведений, из которых 400 - полностью уничтожено. Средства, собранные во время масштабной международной кампании, позволят отремонтировать и оборудовать школы, чтобы учебный процесс продолжался несмотря на войну.

"Мы хотим напомнить миру, что война в Украине продолжается, а ее дети и учителя платят чрезмерную цену за возможность воспользоваться базовым человеческим правом - правом на образование. Этот фильм должен стать средством привлечения внимания к нашей борьбе. Я верю в его мощный потенциал вызвать эмпатию и стать платформой для диалога в творческих, академических, правозащитных и политических кругах", - комментирует исполнительный продюсер фильма Зоя Литвин, которая также является основательницей "Освитории" - союза, который предложил идею фильма об образовании во время войны.

Напомним, что юбилейный 75-й Берлинский международный кинофестиваль состоится с 13 по 23 февраля 2025 года, а председателем жюри основного конкурса в этом году станет режиссер Тодд Гейнс.