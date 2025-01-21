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Шевченківська премія 2025: список номінантів

Вівторок 21 січня 2025 13:23
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Шевченківська премія 2025: список номінантів Номінанти на Шевченківську премію-2025
Автор: Іванна Пашкевич

20 січня комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка опублікував перелік творів та авторів, які братимуть участь у фінальному етапі конкурсу за головну нагороду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.

Список номінантів:

Література:

  • Юрій Тарнавський - роман "Теплі полярні ночі" (авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант "Worm Arctic Nights"
  • Юрій Іздрик - книжка поезій "Колекція"
  • Світлана Поваляєва - збірка "Мінлива хмарність з проясненнями"
  • Мар’яна Савка - книжка поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри"
  • Богдан Томенчук - книжка поезій "Вишийте, мамо, бронежилет"

Літературознавство і мистецтво:

  • Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс - книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги"
  • Ігор Набитович - книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький"

Публіцистика і журналістика

  • Олександр Зінченко - книга "Як українці зруйнували імперію зла"
  • Павло Казарін - "Ретроспектива блогів на “Українській правді”

Музичне мистецтво:

  • Олександр Шимко - "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти
  • Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик - музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг"
  • Олексій Скрипник - хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру
  • Богдана Півненко - концертні програми 2019–2024 років

Театральне мистецтво

  • Василь Вовкун - опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків"
  • Максим Голенко, Юлія Заулична, Олексій Бусько, Марк Дробот - вистава "Зерносховище" за п’єсою Наталки Ворожбит

Кіномистецтво:

  • режисер Олесь Санін, оператор Сергій Михальчук та композиторка Алла Загайкевич - повнометражний ігровий фільм "Довбуш"

Візуальні мистецтва

  • Анатолій Федірко, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної синагоги Буковини імені родини Марбергів, м. Чернівці)
  • Віра Баринова (Кулеба) - проєкт "Крик мовчання» (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка")
  • Жанна Кадирова - персональна виставка "Траєкторія польотів"
  • Микита Титов - серія політичних плакатів "Шлях Свободи"

Декоративно-прикладне мистецтво

  • Олег Боньковський - мистецька серія "Хресна дорога України" (2012–2023)
  • Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак - мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису)

До слова, раніше стало відомо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору.

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Шевченківська премія
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