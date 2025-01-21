Шевченківська премія 2025: список номінантів
Номінанти на Шевченківську премію-2025
20 січня комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка опублікував перелік творів та авторів, які братимуть участь у фінальному етапі конкурсу за головну нагороду.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.
Список номінантів:
Література:
- Юрій Тарнавський - роман "Теплі полярні ночі" (авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант "Worm Arctic Nights"
- Юрій Іздрик - книжка поезій "Колекція"
- Світлана Поваляєва - збірка "Мінлива хмарність з проясненнями"
- Мар’яна Савка - книжка поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри"
- Богдан Томенчук - книжка поезій "Вишийте, мамо, бронежилет"
Літературознавство і мистецтво:
- Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс - книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги"
- Ігор Набитович - книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький"
Публіцистика і журналістика
- Олександр Зінченко - книга "Як українці зруйнували імперію зла"
- Павло Казарін - "Ретроспектива блогів на “Українській правді”
Музичне мистецтво:
- Олександр Шимко - "Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти
- Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик - музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг"
- Олексій Скрипник - хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру
- Богдана Півненко - концертні програми 2019–2024 років
Театральне мистецтво
- Василь Вовкун - опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків"
- Максим Голенко, Юлія Заулична, Олексій Бусько, Марк Дробот - вистава "Зерносховище" за п’єсою Наталки Ворожбит
Кіномистецтво:
- режисер Олесь Санін, оператор Сергій Михальчук та композиторка Алла Загайкевич - повнометражний ігровий фільм "Довбуш"
Візуальні мистецтва
- Анатолій Федірко, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної синагоги Буковини імені родини Марбергів, м. Чернівці)
- Віра Баринова (Кулеба) - проєкт "Крик мовчання» (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка")
- Жанна Кадирова - персональна виставка "Траєкторія польотів"
- Микита Титов - серія політичних плакатів "Шлях Свободи"
Декоративно-прикладне мистецтво
- Олег Боньковський - мистецька серія "Хресна дорога України" (2012–2023)
- Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак - мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису)
До слова, раніше стало відомо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору.