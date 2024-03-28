ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претендентка

Четвер 28 березня 2024 16:27
UA EN RU
Вперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претендентка Румі Алькахтані стане представницею від Саудіської Аравії на Міс Всесвіт 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Цього року вперше в історії конкурсу краси Міс Всесвіт 2024 дебютує нова країна, а саме Саудівська Аравія.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль представниці країни.

На Міс Всесвіт 2024 вперше заявлена Саудівська Аравія

27-річна модель та блогерка Румі Алькахтані представить Саудівську Аравію на всесвітньому конкурсі краси та буде боротися за звання Міс Всесвіт з іншими дівчатами.

"Тримаю в руках кольори вдячності й любові.І в моєму серці вдячність і хвала всім моїм друзям у всьому світі, ця підтримка, яка зробила мене щасливим у зборі соціальних мереж, і я сподіваюсь бути добровірною, і я щаслива, тому що я перша Міс Саудівська Аравія, яка представляє мою країну на міжнародному рівні змагання", - пише представниця Саудівської Аравії.

"Для мене велика честь брати участь у конкурсі Міс Всесвіт 2024. Я щаслива бути першою саудівською королевою краси, яка представляє свою країну на міжнародних конкурсах", - продовжила вона.

Також дебютантка висловила щиру подяку всім близьким, друзям і тим, хто її підтримує у цій важливій місії.

Вперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претендентка

Румі Алькахтані стала представницею Саудівської Аравії на конкурсі Міс Всесвіт 2024 (фото: instagram.com/rumy_alqahtani)

Відомо, що вона має ступінь бакалавра стоматології та вільно володіє англійською, французькою та арабською мовами.

Також Румі вже має досвід участі у різних конкурсах, адже вона представляла Саудівську Аравію на численних міжнародних конкурсах, таких, як: "Міс Азія", "Міс Арабський світ" та "Міс Європа".

Важливо відзначити, що її участь у конкурсі схвалив особисто спадкоємець королівського престолу, принц Мухаммед бін Салман Аль Сауд.

Нагадаємо, що сам конкурс Міс Всесвіт у 2024 році пройде в Мексиці.

Вперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претенденткаВперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна: як виглядає претендентка

Румі Алькахтані (фото: instagram.com/rumy_alqahtani)

Раніше ми розповідали, що Софія Шамія показала казковий образ з фінального шоу Міс Світу 2024.

Також читайте, як Вікторія Апанасенко вперше показала кадри з таємного весілля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Жінки
NEWS
Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль
Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону, - Шмигаль