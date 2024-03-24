Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко вперше показала кадри з таємного весілля

Вікторія Апанасенко, яка таємно вийшла заміж рік тому, вперше показала світлини з вес з весілля нагоди річниці.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Вікторії у Facebook.

Вікторія Апанасенко показала весільні фото

Апанасенко ніколи не розповідала у соцмережах про своє особисте життя та свого коханого чоловіка, Оскільки вона належить до тих дівчат, які вважають за краще не виставляти своє особисте життя напоказ.

Про весілля дівчини знають далеко не всі, адже за весь рік вона лише вперше показала фото у річницю шлюбу та ніжно звернулась до свого коханого.

"Сьогодні наша перша річниця шлюбу. Як писала Ліна Костенко: "Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня", - пише Вікторія.

Вікторія Апанасенко показала фото з таємного весілля (фото: facebook.com/crystalviktoria)

До речі, її обранцем став заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков.

"В цей день хочу сказати тобі дякую: За твою сміливість. За відчуття безпеки. За те, що поруч з тобою не страшно під звуками сирен, вибухів та клятих шахедів. За твою підтримку та віру у мої сили. За те, що ти завжди на моєму боці попри все. За кожну посмішку, в цей складний час, та за схоже почуття гумору. Ти не лише мій чоловік, ти мій союзник, друг, напарник і моя найрідніша людина у Всесвіті", - продовжує своє звернення до чоловіка Апанасенко.

Також красуня пообіцяла бути поруч з коханим протягом усіх років, які відведено. Бути тилом, підтримкою та рушійною силою на шляху до нових висот.

"Дякую тобі за цей світлий день рік тому, без пишних святкувань та зайвої мішури. Лише у двох", - завершує свій допис модель.

Вікторія Апанасенко привітала чоловіка з першою річницею шлюбу (фото: facebook.com/crystalviktoria)