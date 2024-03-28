Впервые в истории на Мисс Вселенная появится новая страна: как выглядит претендентка

В этом году впервые в истории конкурса красоты Мисс Вселенная 2024 года дебютирует новая страна, а именно Саудовская Аравия.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль представительницы страны.

На Мисс Вселенную 2024 года впервые заявлена Саудовская Аравия

27-летняя модель и блоггер Руми Алькахтани представит Саудовскую Аравию на всемирном конкурсе красоты и будет бороться за звание Мисс Вселенная с другими девушками.

"Держу в руках цвета благодарности и любви. И в моем сердце благодарность и хвала всем моим друзьям во всем мире, эта поддержка, которая сделала меня счастливым в сборе социальных сетей, и я надеюсь быть доброверной, и я счастлива, потому что я первая Мисс Саудовская Аравия, представляющая мою страну на международном соревновательном уровне", - пишет представительница Саудовской Аравии.

"Для меня большая честь участвовать в конкурсе Мисс Вселенная 2024 года. Я счастлива быть первой саудовской королевой красоты, представляющей свою страну на международных конкурсах", - продолжила она.

Также дебютантка выразила искреннюю благодарность всем близким, друзьям и тем, кто поддерживает ее в этой важной миссии.

Руми Алькахтани стала представительницей Саудовской Аравии на конкурсе Мисс Вселенная 2024 года (фото: instagram.com/rumy_alqahtani)

Известно, что она имеет степень бакалавра стоматологии и свободно владеет английским, французским и арабским языками.

Также у Руми уже есть опыт участия в различных конкурсах, ведь она представляла Саудовскую Аравию на многочисленных международных конкурсах, таких как: "Мисс Азия", "Мисс Арабский мир" и "Мисс Европа".

Важно отметить, что ее участие в конкурсе одобрил лично наследник королевского престола принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

Напомним, что сам конкурс Мисс Вселенная в 2024 году пройдет в Мексике.

Руми Алькахтани (фото: instagram.com/rumy_alqahtani)