Вперше за 80 тисяч років! Яскрава комета влаштує шоу у небі над Землею: коли її побачать українці

Астрономи мають надію, що комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) можна буде побачити неозброєним оком зранку - в годину перед сходом Сонця. Згодом побачити цю комету можна буде у вечірньому небі й вже тільки в середині жовтня.

Пік яскравості комети припадає на п'ятницю, 27 вересня, коли вона досягне перигелію, найближчої точки до Сонця на своїй передбачуваній 80 000-річній орбіті.

Жителі Північної півкулі зможуть побачити комету в декількох градусах над східно-південно-східним горизонтом приблизно за 30 хвилин до сходу Сонця між п'ятницею, 27 вересня та середою, 2 жовтня.

Найкращим ранком для спостереження експерти називають неділю, 29 вересня та понеділок, 30 вересня. У цей час до комети С/2023 А3 приєднається ніжний спадний півмісяць.

Ті, хто живе ближче до екватора, зможе насолодитися переглядом комети до 2 жовтня. А після цього комета загубиться в сонячному сяйві.

12 жовтня вона знову з'явиться, але вже для жителів Північної півкулі та на нічному небі, коли вона буде в найближчій точці до Землі. Саме в цей час її зможуть побачити жителі України. Потім вона розташується ближче до західного горизонту.

Варто пам'ятати, що хоч і прогнозується спостереження неозброєним оком, комети можуть бути непередбачуваними та непостійними, тому варто запастися гарним біноклем для спостереження за зірками або невеликим телескопом.

При спостереженні за кометою ви зможете побачити значний пиловий хвіст - як наслідок того, що пил та лід, з яких складається комета, будуть злегка танути в міру наближення до Сонця.

Астрономи передбачають, що ця комета буде дуже яскравою. Вона була відкрита на китайській обсерваторії Цзицзиньшань понад рік тому і зараз прогнозують, що вона стане найяскравішою за останні 20 років.

Вона рухається по слабо-гіперболічній орбіті, а це значить, що вона, скорше за все, пролетить крізь Сонячну систему лише один раз.