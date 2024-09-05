Астероїд "Бог Хаосу" може стати більш небезпечним для Землі: вчені назвали умову

Канадський астроном Пол Вігерт з'ясував, що попередні оцінки траєкторії величезного астероїда "Бог Хаосу", який наближається до Землі, можуть різко змінитися.

Про які зміни у траєкторії польоту цього гігантського астероїду повідомили вчені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Гігантський астероїд під назвою "Бог Хаосу" з науковою позначкою 99942 Апофіс був вперше знайдений у 2004 році. У 2017 році науковці повідомили, що за попередніми розрахунками ймовірність його зіткнення з Землею у 2029 році становить 2,7%.

Але додаткові спостереження за цим астероїдом показали, шо траєкторія його польоту змінюється і зіткнення з Землею малоймовірно як у 2029 році, так і у 2036 році. За даними вчених, астероїд "Бог Хаосу" мав наблизитися до Землі 13 квітня 2029 року та пройти на відстані не ближче ніж 45 540 кілометрів від нашої планети.

Нове дослідження канадського астронома Пола Вігерта виявило, що це може різко змінитися, якщо "маленький об'єкт" вдариться об астероїд. Він дуже науково пояснив:

"Імовірність того, що невидимий маленький астероїд відхилить Апофіс настільки, щоб спрямувати його на зіткнення із Землею у 2029 році (d ≳ 3,4 м, Δv > 5 × 10-2 мс-1) становить приблизно 10-8".

Вчений додав, що лише 5% таких імпульсів спрямовані в правильному напрямку, щоб спричинити зіткнення з Землею, тому загальна ймовірність невеликого удару, який спрямує Апофіс на зіткнення з Землею, становить менше одного до двох мільярдів.

Він вказав, що відстань "d" має бути принаймні 3,4 метра або більше, а зміна швидкості "Δv" має бути більш як 5×10-2 метрів на секунду для, щоб змінити траєкторію астероїдів.

"Додатковим елементом історії є те, що Апофіс майже не контролювався телескопами з травня 2021 року і залишатиметься таким до 2027 року. Це виникає через відносну геометрію Апофіса, Землі та Сонця, яка розташовує астероїд у денному небі протягом даного проміжку часу", - пояснив Вігерт.