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Впервые за 80 тысяч лет! Яркая комета устроит шоу в небе над Землей: когда ее увидят украинцы

Жители Украины смогут увидеть уникальную комету (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В конце сентября жители Земли получат уникальную возможность увидеть удивительную комету С/2023 А3. Зрелище будет доступно в течение нескольких дней, и эксперты говорят, что увидеть эту комету можно будет невооруженным глазом.

Что известно об этой комете и когда ее можно будет увидеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.

Астрономы надеются, что комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) можно будет увидеть невооруженным глазом утром - в час перед восходом Солнца. Со временем увидеть эту комету можно будет в вечернем небе и уже только в середине октября.

Пик яркости кометы выпадает на пятницу, 27 сентября, когда она достигнет перигелия, ближайшей точки к Солнцу на своей предполагаемой 80 000-летней орбите.

Жители Северного полушария смогут увидеть комету в нескольких градусах над восточно-юго-восточным горизонтом примерно за 30 минут до восхода Солнца между пятницей, 27 сентября и средой, 2 октября.

Лучшим утром для наблюдения эксперты называют воскресенье, 29 сентября и понедельник, 30 сентября. В настоящее время к комете С/2023 А3 присоединится нежный нисходящий полумесяц.

Живущие ближе к экватору сможет насладиться просмотром кометы до 2 октября. А после этого комета потеряется в солнечном сиянии.

12 октября она снова появится, но уже для жителей Северного полушария и на ночном небе, когда она будет в ближайшей точке к Земле. Именно в это время его смогут увидеть жители Украины. Затем она расположится поближе к западному горизонту.

Следует помнить, что хотя и прогнозируется наблюдение невооруженным глазом, кометы могут быть непредсказуемыми и непостоянными, поэтому запастись хорошим биноклем для наблюдения за звездами или небольшим телескопом.

При наблюдении за кометой вы сможете увидеть значительный пылевой хвост - как следствие того, что пыль и лед, из которых состоит комета, будут слегка таять по мере приближения к Солнцу.

Астрономы предполагают, что эта комета будет очень яркой. Она была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань больше года назад и сейчас прогнозируют, что она станет самой яркой за последние 20 лет.

Она двигается по слабо-гиперболической орбите, а это значит, что она, скорее всего, пролетит через Солнечную систему только один раз.

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