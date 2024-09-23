Космічний сюрприз. Над Землею з’явиться другий Місяць: коли і що це означає для нас

Найближчим часом над Землею буде одразу два Місяці. Другий Місяць з'явиться в кінці вересня завдяки новому астероїду, який вчені відкрили у серпні 2024 року.

Що відомо про другий Місяць, коли він з'явиться та чи можна буде його побачити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Space.

Звідки з'явиться другий Місяць

Маленький астероїд 2024 HN5 дослідники Asteroid Terrestrial-impact Alert System у серпні. Завдяки системі моніторингу астероїдів, яка фінансується NASA, вчені помітили невідомий космічний об'єкт у формі підкови під час спостережень у Сазерленді, в Південній Африці.

Вчені відстежували орбіту астероїда протягом 21 дня та визначили його подальший шлях. Згідно з дослідженням, астероїд 2024 РТ5 походить від поясу астероїдів Арджуни, який обертається навколо Сонця.

Коли Земля отримає другий Місяць

Але гравітаційне тяжіння Землі притягне до себе 2024 РТ5, і, як справжній Місяць, він буде обертатися навколо нашої планети. Правда, не довго - всього 56,6 дня, з 29 вересня по 25 листопада.

Це вже не перший такий об'єкт, який виходить на орбіту Землі. Деякі з них не здійснюють повного оберту навколо Землі, а деякі - стають такими собі міні-місяцями. Причинами викиду цих об'єктів навколо Землі є гравітаційні збурення, викликані Сонцем.

Попередній астероїд 2020 CD3 був прив'язаний до Землі протягом кількох років, а 2022 NX1 був міні-місяцем Землі у 1981, 2022 роках і за прогнозами вчених, повернеться у 2051 році.

2024 РТ5 більший за деякі інші міні-місяці, і він також ще повернеться на орбіту Землі - у 2055 році.

Земне тяжіння затягне його на свою орбіту й астероїд матиме негативну геоцентричну енергію, тобто уникнути гравітаційного тяжіння Землі він не зможе.

Він обертатиметься навколо Землі у формі підкови, перш ніж повернутися до геліоцентричної енергії - тобто далі він знову буде обертатися навколо Сонця, як і інші планети та NEO у нашій галактиці.

Також дослідники зазначили, що цей астероїд залишатиметься біля Землі протягом кількох місяців і після того, як він залишить орбіту. Він максимально наблизиться до Землі 9 січня 2025 року, а після повернеться до Сонця.

Чи зможуть люди побачити другий Місяць

За словами вченого Карлоса де ла Фуенте Маркоса, міні-місяць буде занадто малим, щоб побачити його в аматорські телескопи або біноклі, але професійні астрономи з більш потужними інструментами зможуть його помітити.

"Об’єкт занадто малий і тьмяний для типових аматорських телескопів і біноклів. Однак об’єкт знаходиться в межах яскравості типових телескопів, які використовують професійні астрономи. Для спостереження за цим об’єктом потрібен телескоп діаметром не менше 30 дюймів плюс детектор CCD або CMOS, 30-дюймового телескопа та людського ока за ним буде недостатньо", - пояснив вчений.

Маркос пояснив, що деякі з цих об’єктів у поясі астероїдів Арджуни можуть наближатися до Землі на близьку відстань приблизно 2,8 мільйона миль (4,5 мільйона км) і на малих швидкостях приблизно 2200 миль на годину (3540 км/год).