Вперше працювати з такою складною травмою: у Львові лікарі дивом врятували хлопцю руку

За словами лікарів, з такою складною травмою їм ще не доводилось працювати.

Він додав, що того дня Ігор допомагав батькам по господарству. Один необачний рух і він випав з воза, а колесо переїхало йому руку і травмувало кисть.

Повідомляється, що хлопець отримав переломи й вивихи декількох кісток зап’ястя і переломи з відкритими рвано-різаними ранами в області першого і другого пальця.

"Юнак міг втратити чутливість і здатність рухати кінцівкою. Тому його невідкладно забрали в операційну", - йдеться у повідомленні.

Медикам Львова вдалося зберегти руку 17-річному юнакові (facebook.com/1tmolviv)

Також зазначається, що пацієнту провели фасціотомію: розрізали сполучну тканину, щоб зняти тиск в кінцівці, і зібрали всі кісточки кисті разом.

Зазначається, що кістки пальців травматологи зафіксували чотирма спицями Кіршнера, які пацієнт носить вже близько місяця.

Медикам Львова вдалося зберегти руку 17-річному юнакові (facebook.com/1tmolviv)

Однак, якби втручання не провели вчасно, то набряк м’яких тканин кисті міг наростати і притискати нерви. Як наслідок, пальці втратили б чутливість і хлопець перестав би ними рухати.

Зараз пацієнт проходить реабілітацію і вже може рухати пальцями.

Сам Ігор каже, що хоче стати інженером-архітектором.

Медикам Львова вдалося зберегти руку 17-річному юнакові (facebook.com/1tmolviv)