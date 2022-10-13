Вперше працювати з такою складною травмою: у Львові лікарі дивом врятували хлопцю руку

У Львові фахівцям лікарні Святого Миколая вдалося зберегти праву руку 17-річного Ігоря після отриманих ним численних травм кінцівки.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
За словами лікарів, з такою складною травмою їм ще не доводилось працювати.
Він додав, що того дня Ігор допомагав батькам по господарству. Один необачний рух і він випав з воза, а колесо переїхало йому руку і травмувало кисть.
Повідомляється, що хлопець отримав переломи й вивихи декількох кісток зап’ястя і переломи з відкритими рвано-різаними ранами в області першого і другого пальця.
"Юнак міг втратити чутливість і здатність рухати кінцівкою. Тому його невідкладно забрали в операційну", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що пацієнту провели фасціотомію: розрізали сполучну тканину, щоб зняти тиск в кінцівці, і зібрали всі кісточки кисті разом.
Зазначається, що кістки пальців травматологи зафіксували чотирма спицями Кіршнера, які пацієнт носить вже близько місяця.
Однак, якби втручання не провели вчасно, то набряк м’яких тканин кисті міг наростати і притискати нерви. Як наслідок, пальці втратили б чутливість і хлопець перестав би ними рухати.
Зараз пацієнт проходить реабілітацію і вже може рухати пальцями.
Сам Ігор каже, що хоче стати інженером-архітектором.
Раніше ми повідомляли, що лікарі врятували 10-річного Кирила, який постраждав, ховаючись від окупантів.
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