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Решение принимали очень быстро: во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрение

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Львов, Четверг 18 августа 2022 13:31
Решение принимали очень быстро: во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрение Врачи во Львове спасли зрение мальчику (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Детские офтальмологи неонатального центра Львовской областной клинической больницы спасли недоношенному мальчику зрение. По словам врачей, после нескольких оперативных вмешательств, с глазами мальчика будет все в порядке и он будет видеть.

Об этом сообщили на сайте Львовской областной военной администрации.

Мальчик Теодор родился в Тернополе на 24 неделе беременности с весом всего 560 г. Во Львов мальчик приехал уже с весом 1450 г, но с очень сложной патологией глаз - задняя агрессивная ретинопатия недоношенных, что нуждалась в скорейшей высокоспециализированной помощи.

На принятие решения и оперативное вмешательство у медиков было всего 48 часов.

По словам врача-офтальмолога Ирины Музычки, было принято решение ввести Анти - VEGF препарат.

"Учитывая состояние сетчатки и то, что сосудов было очень мало - большая васкулярная зона, здесь просто одна лазеркоагуляция не помогла бы. За две недели мы сделали вспомогательную лазеркоагуляцию, а за месяц - еще одну. Мы уже точно знаем, что с очками ребенка все будет хорошо, сосудики растут как надо и наш крошечный пациент будет видеть", - добавила она.

Решение принимали очень быстро: во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрениеУ Львов врачи спасли зрение маленькому мальчику (loda.gov.ua)

Врачи отмечают, что при ретинопатии преждевременно рожденных детей очень важная ранняя диагностика и профессиональная помощь. Медлить в таких случаях не стоит, ведь теряется не только время, но и зрение. Если обратиться за помощью поздно, то ребенок может быть слепым.

"Было так много переживаний и страхов, но теперь я уверена: все будет хорошо. Мы побороли самое страшное - проблему со зрением, мы ежедневно растем и развиваемся", - рассказала мама мальчика Елена.

За время пребывания в неонатальном центре мальчик весит уже 3 610 г и вскоре вернется домой.

Решение принимали очень быстро: во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрение

Решение принимали очень быстро: во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрение

У Львов врачи спасли зрение маленькому мальчику (loda.gov.ua)

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