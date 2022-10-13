Впервые работать с такой сложной травмой: во Львове врачи чудом спасли парню руку

Во Львове специалистам больницы Святого Николая удалось сохранить правую руку 17-летнего Игоря после полученных им многочисленных травм конечности.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
По словам врачей, с такой сложной травой им еще не приходилось работать.
Он добавил, что в тот день Игорь помогал родителям по хозяйству. Одно опрометчивое движение и он выпал из телеги, а колесо переехало ему руку и травмировало кисть.
Сообщается, что парень получил переломы и вывихи нескольких костей запястья и переломы с открытыми рвано-резанными ранами в области первого и второго пальцев.
"Юноша мог потерять чувствительность и способность двигать конечностью. Поэтому его безотлагательно забрали в операционную", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пациенту провели фасциотомию: разрезали соединительную ткань, чтобы снять давление в концовке, и собрали все косточки кисти вместе.
Отмечается, что кости пальцев травматологи зафиксировали четырьмя спицами Киршнера, которые пациент носит уже около месяца.
Однако, если бы вмешательство не было вовремя, то отек мягких тканей кисти мог нарастать и прижимать нервы. Как следствие, пальцы потеряли бы чувствительность, и парень перестал бы ими двигать.
Сейчас пациент проходит реабилитацию и может двигать пальцами.
Сам Игорь говорит, что хочет стать инженером-архитектором.
Ранее мы сообщали, что врачи спасли 10-летнего Кирилла, который пострадал, скрываясь от оккупантов.
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