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Врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, прячась от оккупантов

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Львов, Вторник 13 сентября 2022 16:16
Врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, прячась от оккупантов Фото: Врачи спасли Кирилла из Бахмута (city-adm.lviv.ua)
Автор: Светлана Мащенко

10-летний Кирилл из Бахмута получил пострадал, когда скрывался от обстрелов российских оккупантов. Но команда врачей дала парню шанс на новую жизнь.

Об этом речь идет в сообщении Первого медицинского объединения Львова.

"Война изуродовала тело ребенка, оставив на нем рубцы и забирая возможность полноценно двигаться. Однако наши врачи совместно с американскими коллегами смогли это исправить", - говорится в сообщении.

Хотя Кириллу всего десять, война уже дважды разрушала его дом: сначала в Горловке, теперь в Бахмуте.

Врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, прячась от оккупантов

Фото: Врачи спасли Кирилла (facebook.com/1tmolviv)

Скрываясь от обстрелов в подвале парень вместе с братом задели и вылили на себя кастрюлю с кипятком, получив сильные ожоги.

"Детскому телу, которое растет, рубцы мешают двигаться. Мальчику трудно сгибать колени, возникают проблемы при ходьбе. Единственный выход - пластическая операция, во время которой хирурги восстанавливают подвижность конечностей", - пишут врачи.

Операцию наши врачи выполняли вместе с челюстно-лицевым хирургом Стивом Ортеном и пластическим хирургом Крейгом Хобаром из США.

Врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, прячась от оккупантов

Фото: Стив Ортен, Крейг Хобар (city-adm.lviv.ua)

Также читайте, что в Бахмуте Донецкой области полицейские спасли многодетную семью, которая несколько месяцев просидела в подвале.

Кроме того мы писали, что председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко встретился с матерью, которая все время была под оккупацией.

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