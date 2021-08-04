Возвращение техосмотра в Украине: эксперты разглядели серьезные коррупционные риски

Специалисты отметили, что выполнение обязательств перед ЕС в части возврата техосмотра - это, в первую очередь, прозрачные и жесткие европейские стандарты, которые "исключают коррупционные риски и позволяют техническому контролю быть максимально объективным и выполнять свою функцию".

Какие инициативы несут коррупционные риски

В Мининфраструктуры поступают предложения, имеющие целью максимальное упрощение доступа игроков на рынок и фактическую легализацию торговли протоколами из-за отсутствия на сегодняшний день норм реального контроля, отметили в Ассоциации.

"Например, перевозчики, которые несколько опасаются европейских норм, пытаются выйти на рынок техосмотра, чтобы собственноручно контролировать состояние своего автопарка. Хотя в этом случае нарушается принцип беспристрастности, а компания, руководствуясь бизнес-интересами, может выпустить на маршрут неисправное транспортное средство", - предупреждают эксперты.

Кроме того, вызывает опасения поступающие предложения уже допустить к работе субъектов, имеющих аккредитацию по стандарту ISO 17020:2012, и должны работать по другой процедуре, которая пока не урегулирована на законодательном уровне. Таким образом, фактически право на проведение контроля получит не лаборатория с соответствующим помещением, сертифицированным оборудованием и квалифицированным персоналом, а только один специалист. При этом для оценки состояния авто ему, вроде как, иногда даже не нужны приборы, которые бы своими показателями подтверждали надлежащее техническое состояние авто. Так - будет достаточно лишь субъективного суждения самого инспектора.

"Европейская практика позволяет субъектам работать по стандарту ISO 17020:2012. Но при этом законодательство ЕС предусматривает строгую персональную ответственность эксперта за недостоверные результаты. Он может потерять право на работу, а может и оказаться за решеткой. То, что предлагают сделать в Украине, не закрепляет за экспертом никакой ответственности", - высказался об инициативе президент АБЭТ Дмитрий Гончарук.

Кроме того, предлагают ослабить ответственность испытательных лабораторий за результаты техосмотра. Сейчас, если Главный сервисный центр МВД выявляет нарушения, он аннулирует протокол с результатами контроля. А за 10 аннулированных протоколов пункт техосмотра закрывают.

Полной неожиданностью для экспертов стало предложение об отмене аннулирования протоколов за якобы "незначительные изменения в конструкцию авто или неисправности". Также, говорят в АБЭТ, инициаторы изменений хотят защитить себя, установив срок для обжалования решения сервисного центра, а такой способ позволит легализовать оформления протоколов с нарушениями.

"Сейчас мониторинг является фактически основной формой контроля деятельности субъектов ОТК. Если контролирующие органы не смогут наказывать нарушителей, технический осмотр не будет иметь ничего общего с безопасностью, а переоборудованные грузовики будут легально перевозить пассажиров с риском для их жизни", - отмечает Гончарук.

Более того, сторонники техосмотра образца 2011 года хотят уменьшить количество контролирующих органов, говорят в Ассоциации. Сейчас сфера техосмотра по разным направлениям находится под контролем Мининфраструктуры и ГСЦ МВД, и, полагают эксперты, "кое-кто не согласен с таким пристальным наблюдением", поэтому и происходят неудачные попытки исключить Мининфраструктуры из перечня контролирующих органов.

По словам Гончарука, заметны попытки лоббирования коррупционных схем "под видом мифической борьбы с монополией".

"АБЭТ в очередной раз подчеркивает: все участники рынка должны работать по единым правилам европейского образца, без исключений. Тогда функция государственного контроля, которую делегировали частным лабораториям, будет эффективной", - резюмировал он.