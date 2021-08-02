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Украинским водителям напомнили о важном налоге: когда платить

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Понедельник 02 августа 2021 22:04
Украинским водителям напомнили о важном налоге: когда платить Водителям напомнили об уплате транспортного налога (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Когда платить транспортный налог, если даты приобретения авто и его регистрации разные? Этим вопросом время от времени задаются украинские водители.

Какие шаги надо осуществить автолюбителям в таком случае - напомнили на сайте Главного управления ГНС во Львовской области.

На что нужно обратить внимание

В соответствии с нормами Налогового Кодекса Украины, плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили.

Объектом обложения транспортным налогом являются авто, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (сегодня это 6000 грн).

При оформлении сделки о приобретении права собственности сделка подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом.

Такая сделка считается совершенной с момента ее государственной регистрации.

Когда же платить транспортный налог?

За транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

То есть, в случае, если месяц, в котором приобретено транспортное средство, и месяц, в котором проведена процедура его государственной регистрации, являются разными, то уплачиваться транспортный налог должен с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

Напомним, что в Украине вернут техосмотр авто, но с видеофиксацией.

Ранее украинцам показали пошаговую инструкцию того, как растаможить "евробляху" онлайн.

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