Повернення техогляду в Україні: експерти розгледіли серйозні корупційні ризики

В Україні разом з поверненням техогляду авто за новими правилами є загроза повернення також і корупційних схем, а також і зміни євроінтеграційного курсу країни. На таку небезпеку звернули увагу експерти після аналізу пропозицій деяких окремих суб'єктів сфери ОТК транспортних засобів.
Про це розповіли в Асоціації безпеки експлуатації транспорту.
Фахівці зазначили, що виконання зобов'язань перед ЄС в частині повернення техогляду - це, в першу чергу, прозорі та жорсткі європейські стандарти, які "виключають корупційні ризики та дозволяють технічному контролю бути максимально об'єктивним і виконувати свою функцію".
До Мінінфраструктури надходять пропозиції, що мають на меті максимальне спрощення доступу гравців на ринок та фактичну легалізацію торгівлі протоколами через відсутність на сьогодні норм реального контролю, відзначили в Асоціації.
"Наприклад, перевізники, які дещо побоюються європейських норм, намагаються вийти на ринок техогляду, аби власноруч контролювати стан свого автопарку. Хоча в цьому випадку порушується принцип неупередженості, а компанія, керуючись бізнес-інтересами, може випустити на маршрут несправний транспортний засіб", - попереджають експерти.
Крім того, викликає побоювання надходження пропозицій вже допустити до роботи суб’єктів, що мають акредитацію за стандартом ISO 17020:2012, та повинні працювати за іншою процедурою, яка наразі не врегульована на законодавчому рівні. Таким чином, фактично право на проведення контролю отримає не лабораторія з відповідним приміщенням, сертифікованим обладнанням і кваліфікованим персоналом, а тільки один фахівець. При цьому для оцінки стану авто йому, нібито, іноді навіть не потрібні прилади, які б своїми показниками підтверджували належний технічний стан авто. Так - буде достатньо лише суб'єктивного судження самого інспектора.
"Європейська практика дозволяє суб’єктам працювати за стандартом ISO 17020: 2012. Але при цьому законодавство ЄС передбачає сувору персональну відповідальність експерта за недостовірні результати. Він може втратити право на роботу, а може й опинитися за гратами. Те, що пропонують зробити в Україні, не закріплює за експертом жодної відповідальності", - висловився про ініціативу президент АБЕТ Дмитро Гончарук.
Крім того, пропонують послабити відповідальність випробувальних лабораторій за результати техогляду. Зараз, якщо Головний Сервісний Центр МВС виявляє порушення, він анулює протокол з результатами контролю. А за 10 анульованих протоколів пункт техогляду закривають.
Повною несподіванкою для експертів стала пропозиція про скасування анулювання протоколів за нібито "незначні зміни до конструкції авто або несправності". Також, кажуть в АБЕТ, ініціатори змін хочуть захистити себе, встановивши термін для оскарження рішення сервісного центру, а такий спосіб дозволить легалізувати оформлення протоколів з порушеннями.
"Наразі моніторинг є фактично основною формою контролю діяльності суб’єктів ОТК. Якщо контролюючі органи не зможуть карати порушників, технічний огляд не матиме нічого спільного з безпекою, а переобладнані вантажівки легально перевозитимуть пасажирів з ризиком для їхнього життя", - зазначає Гончарук.
Мало того, прихильники техогляду зразка 2011 року хочуть зменшити кількість контролюючих органів, кажуть в Асоціації. Зараз сфера техогляду за різними напрямками знаходиться під контролем Мінінфраструктури та ГСЦ МВС, і, вважають експерти, "дехто не згоден з таким пильним наглядом", тому і відбуваються невдалі спроби виключити Мінінфраструктури з переліку контролюючих органів.
За словами Гончарука, помітні спроби лобіювання корупційних схем "під виглядом міфічної боротьби з монополією".
"АБЕТ вкотре наголошує: всі учасники ринку мають працювати за єдиними правилами європейського зразка, без жодних виключень. Тоді функція державного контролю, яку делегували приватним лабораторіям, буде ефективною", - резюмував він.
Нагадаємо, перед цим у Мінінфраструктури розповіли, кого зобов'яжуть проходити перевірки та які будуть штрафи при поверненні техогляду в Україні.
Додамо також, що нещодавно українським водіям нагадали про важливий податок.