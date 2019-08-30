Возвращение политзаключенных украинцев: подробности обмена с РФ

Большой обмен пленными между Украиной и РФ уже начался, но не завершился. В Киев прилетели украинские моряки, которых удерживали в Росси, рассказали родственники одного из военнопленного. В то же время адвокат заключенных россиян Валентин Рыбин заявил, что они до сих пор находятся в СИЗО - речь идет о 12 гражданах РФ - и обмен может перенестись на 3 сентября, передают росСМИ.

Как сообщила сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова на своей странице в Facebook, обмен завершился: "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой".

О том, что захваченные в Азовском море и удерживаемые в РФ украинские моряки уже вернулись в Украину и могут быть в Киеве, рассказали родные одного из моряков, пишет "Крым.Реалии". Также в прессе появилась информация, что самолет с украинцами уже приземлился в аэропорту "Киев".

Источник издания в командовании ВСУ рассказал, что освобожденных узников Кремля сразу отвезут в больницу, официальной встречи в аэропорту вероятно не будет.

Обмен пленными - в аэропорту "Жуляны" ждут освобожденных украинцев (Фото: РБК-Украина)

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк не опровергнул и не подтвердил информацию о возвращении на родину военнопленных и политзаключенных украинцев. Однако выразил надежду, что обмен между Украиной и РФ состоится сегодня.

Обмен пленными - в аэропорту "Жуляны" ждут освобожденных украинцев (Фото: РБК-Украина)

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента Украины сообщит об этом на официальных каналах", - заявила спикер ОПУ Юлия Мендель.

Фото: скрин facebook.com/president.gov.ua

Как рассказал экс-нардеп Мустафа Наем в своем Telegram, Олег Сенцов включен в список на обмен пленных. Также в список попали Павел Гриб, Владимир Балух и Николай Карпюк.

Пользователи сети оптимистически высказываются относительно процесса обмена пленными и поздравляют украинцев - узников Кремля, которые наконец вернулись на родину.

Поздравляю всех кто долгое время боролся за освобождение невинных людей! Только это не заслуга Зеленского;

Интересно на кого был обмен с нашей стороны?

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Как сообщалось ранее, адвокат одного из моряков Айдер Азаматов заявил, что украинских моряков, захваченных в прошлом году в Керченском проливе, готовят к обмену пленными.

Также РБК-Украина писало, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Ахтем Чийгоз заявил, что украинские политзаключенные вернутся в Украину 30 августа.