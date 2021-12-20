Рябчики, ланспик и раковые шейки: как готовить "Оливье" по оригинальному рецепту XIX века

Интересно, что французский шеф-повар, владеющий трактиром "Эрмитаж", хранил рецепт салата в секрете. Некоторое время он считался утерянным, но потом его восстановили по составляющим.

Ингредиенты для Оливье из кулинарной книги 1897 года:

рябчики - 1/2 шт.;

картофель - 3 шт.;

огурцы - 1 шт.;

салат - 3 листа;

провансаль - 1,5 ст. ложки;

раковые шейки - 3 стакана;

ланспик - четверть стакана;

каперсы - 1 чайная ложка;

оливки - 5 шт.

Для справки: ланспик - концентрированный клейкий прозрачный застывший мясной или рыбный бульон с плотностью желе и вкусом продукта, из которого он был сварен.

Фото: Ланспик (bufetum.livejournal.com)

Филе жаренного рябчика нарезалось и смешивалось с бланкетами вареной картошки и кусочками свежих огурцов. Сюда же добавлялись каперсы. Все заливалось небольшим количеством соуса Провансаль и перемешивалось.

Далее салат помещался в хрустальную вазу, украшался раковыми шейками, кусочками ланспика и листьями салата.

Вместо свежих огурцов допускались соленые. Рябчики можно было заменять телятиной или куропаткой. Однако настоящий салат готовился именно с рябчиками.

Провансаль же обязательно делали на французском уксусе с добавлением двух яиц и одного фунта оливкового масла.

Отметим, что современный рецепт обязан своим происхождением Второй мировой войне. Из-за дефицита продуктов, ингредиенты обеднились, мясо заменили колбасой, а про раковые шейки и вовсе пришлось забыть.