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Этот украинский салат называют сильным конкурентом "Оливье": как приготовить "Буковину"

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 17:15
Этот украинский салат называют сильным конкурентом "Оливье": как приготовить "Буковину" Коллаж РБК-Украина: Как приготовить салат "Буковина"
Автор: Светлана Мащенко

Украинский салат "Буковина" - это вариация классического "Оливье", но он совсем не похож на него по вкусу даже несмотря на схожие ингредиенты.

Рецептом поделилась популярный блогер Alina FooDee.

"Салат "Оливье" нервно курит в сторонке! Салат Буковина - сильный конкурент салату Оливье!" - уверяет она.

Блогер рекомендует попробовать приготовить этот салат на праздник или просто на обед или ужин. Можно красиво украсить этот салат и подать его на Новый год 2022 или на другой праздничный стол!

Этот украинский салат называют сильным конкурентом &quot;Оливье&quot;: как приготовить &quot;Буковину&quot;

Скрин видео: Так будет выглядеть наше блюдо

Ингредиенты для салата "Буковина":

  • Копченая колбаса - 200 г
  • Картофель отварной - 3 шт. небольшие (около 200 г)
  • Морковь отварная - 2 шт. небольшие (150 г)
  • Горошек - 150 г
  • Лук зеленый - небольшой пучок
  • Перец болгарский - 1 шт. (150 г в очищенном виде)
  • Майонез - по вкусу

Приготовление салата очень простое

Нарежьте мелким кубиком колбасу, морковь, картофель, болгарский перец. Мелко нарежьте лук.

Добавьте горошек и майонез, хорошо перемешайте.

Дайте салату настояться в холодильнике и можно кушать!

Ранее мы писали также про типичные ошибки, которые могут испортить салат "Оливье" даже из самых дорогих ингредиентов.

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