Этот украинский салат называют сильным конкурентом "Оливье": как приготовить "Буковину"

Украинский салат "Буковина" - это вариация классического "Оливье", но он совсем не похож на него по вкусу даже несмотря на схожие ингредиенты.

"Салат "Оливье" нервно курит в сторонке! Салат Буковина - сильный конкурент салату Оливье!" - уверяет она.

Блогер рекомендует попробовать приготовить этот салат на праздник или просто на обед или ужин. Можно красиво украсить этот салат и подать его на Новый год 2022 или на другой праздничный стол!

Скрин видео: Так будет выглядеть наше блюдо

Ингредиенты для салата "Буковина":

Копченая колбаса - 200 г

Картофель отварной - 3 шт. небольшие (около 200 г)

Морковь отварная - 2 шт. небольшие (150 г)

Горошек - 150 г

Лук зеленый - небольшой пучок

Перец болгарский - 1 шт. (150 г в очищенном виде)

Майонез - по вкусу

Приготовление салата очень простое

Нарежьте мелким кубиком колбасу, морковь, картофель, болгарский перец. Мелко нарежьте лук.

Добавьте горошек и майонез, хорошо перемешайте.

Дайте салату настояться в холодильнике и можно кушать!