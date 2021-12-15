Этот украинский салат называют сильным конкурентом "Оливье": как приготовить "Буковину"
Украинский салат "Буковина" - это вариация классического "Оливье", но он совсем не похож на него по вкусу даже несмотря на схожие ингредиенты.
Рецептом поделилась популярный блогер Alina FooDee.
"Салат "Оливье" нервно курит в сторонке! Салат Буковина - сильный конкурент салату Оливье!" - уверяет она.
Блогер рекомендует попробовать приготовить этот салат на праздник или просто на обед или ужин. Можно красиво украсить этот салат и подать его на Новый год 2022 или на другой праздничный стол!
Скрин видео: Так будет выглядеть наше блюдо
Ингредиенты для салата "Буковина":
- Копченая колбаса - 200 г
- Картофель отварной - 3 шт. небольшие (около 200 г)
- Морковь отварная - 2 шт. небольшие (150 г)
- Горошек - 150 г
- Лук зеленый - небольшой пучок
- Перец болгарский - 1 шт. (150 г в очищенном виде)
- Майонез - по вкусу
Приготовление салата очень простое
Нарежьте мелким кубиком колбасу, морковь, картофель, болгарский перец. Мелко нарежьте лук.
Добавьте горошек и майонез, хорошо перемешайте.
Дайте салату настояться в холодильнике и можно кушать!
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