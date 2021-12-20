Рябчики, ланспік і ракові шийки: як готувати "Олів'є" за оригінальним рецептом XIX століття

Цікаво, що французький шеф-кухар, який володів трактиром "Ермітаж", зберігав рецепт салату в секреті. Деякий час він вважався загубленим, але потім його відновили за складовими.

Інгредієнти для Олів'є з кулінарної книги 1897 року:

рябчики - 1/2 шт.;

картопля - 3 шт.;

огірки - 1 шт.;

салат - 3 листа;

провансаль - 1,5 ст. ложки;

ракові шийки - 3 склянки;

ланспік - чверть склянки;

каперси - 1 чайна ложка;

оливки - 5 шт.

Для довідки: ланспік - концентрований клейкий прозорий застиглий м'ясний або рибний бульйон з щільністю желе і смаком продукту, з якого він був зварений.

Фото: Ланспік (bufetum.livejournal.com)

Філе смаженого рябчика нарізалося і змішувалося з бланкетами вареної картоплі і шматочками свіжих огірків. Сюди ж додавалися каперси. Все заливалося невеликою кількістю соусу і перемішувалося.

Далі салат клали в кришталеву вазу, прикрашали раковими шийками, шматочками ланспіка і листям салату.

Замість свіжих огірків допускалися солоні. Рябчики можна було замінювати телятиною або куріпкою. Однак справжній салат готувався саме з рябчиками.

Провансаль же обов'язково робили на французькому оцті з додаванням двох яєць і одного фунта оливкової олії.

Відзначимо, що сучасний рецепт зобов'язаний своїм походженням Другій світовій війні. Через дефіцит продуктів, інгредієнти збіднилися, м'ясо замінили ковбасою, а про ракові шийки і зовсім довелося забути.