Эти ошибки испортят ваш "Оливье": никогда так не делайте!

Салат "Оливье" - классическое новогоднее (и не только) блюдо, которое каждый кулинар готовит по-своему. Обычно правильные пропорции и ингредиенты приходят с опытом, но есть некоторые нюансы и ошибки, исправив которые мы можем сделать наш салат в разы вкуснее.

Чем и как можно испортить "Оливье", пишет W omensite .

Ошибка № 1. Только майонез

Майонез считается классической заправкой салата, но зачастую "Оливье" получается слишком сытным, жирным, тяжелым. Чтобы исправить это, к майонезу можно добавить нежирную сметану или густые сливки.

Отличным современным решением будет заправить салат густым греческим йогуртом: соедините майонез и йогурт один к одному, добавьте при желании каплю лимонного сока.

Если же вы хотите добиться совсем идеального вкуса, приготовьте майонез дома.

И помните: "Оливье" нужно заправлять непосредственно перед подачей на стол.

Ошибка № 2. Вареная "Докторская" колбаса

Даже если вы привыкли класть в "Оливье" "варенку", спешим вас огорчить - это не "Оливье", а некий другой салат.

Отдайте предпочтение отварному мясу (говядина, курица), языку, запеченному мясу. А французский повар Люсьен Оливье (по преданию) готовил салат названный его именем из раковых шеек.

Ошибка № 3. Картошка, много картошки

Этот ингредиент удешевляет салат, позволяя готовить его хоть тазиками, но вкус от такого "улучшения" только страдает. Блюдо получается крахмалистым, вязким, приходится добавлять больше заправки, так как картофель ее впитывает.

Возьмите на 12-14 порций салата 4 картофелины, весом 100 г каждая. Это будет оптимальным решением.

Ошибка № 4. Консервированный зеленый горошек

В Советском Союзе горошек можно было купить только в таком виде, но сегодня мы можем позволить себе купить замороженный продукт, дать ему оттаять и просто добавить в салат. Вкус от этого будет принципиально другим.

У "Оливье" появится свежесть, из тяжелого зимнего салата с майонезом и варёными корнеплодами он превратится в изящный полезный салат.

Ошибка № 5. Мало яиц

Яйца в "Оливье" отвечают за нежность, поэтому их нужно много. Очень много. Они уравновешивают вареные картофель и морковку, добавляют вкусу легкости и изящества.

На 12 порций нужно взять как минимум три яйца, а можно и больше.