Возле очередной станции метро сносят МАФы. Уже известно, что будет вместо них (видео)

В Киеве продолжают активно сносить незаконные МАФы. 19 октября коммунальщики и работники городского благоустройства взялись расчищать территорию возле станции метро "Выставочный центр" - на проспекте Академика Глушкова.
Видео этого процесса показал в своем Facebook директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.
Вот так сносят МАФы у станции метро "Выставочный центр", которые там, такое впечатление, были все время:
"Прямо сейчас был начат масштабное демонтаж, к которому мы долго готовились. Речь идет о локации напротив ВДНГ, где годами стояли более 40 временных сооружений. Продолжаем комплексный и локационный подход к очистке города от незаконных построек", - написал Ткаченко.
Что же будет вместо МАФов? По словам чиновника, вместо этих малых архитектурных форм "будет благоустройство с зелеными насаждениями".
У ВДНГ сносят МАФы (фото: instagram.com/varta_goloseevo)
Большинство жителей Голосеевского района столицы поддерживает решение местных властей снести "ларьки".
Территория возле метро до сегодня выглядела примерно так (Google Maps)
Ранее мы писали, что в столице полностью "зачистили" знаменитый рынок "Юность".
Также недавно стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве.