Біля чергової станції метро зносять МАФи. Вже відомо, що буде замість них (Відео)

Ось так зносять МАФи біля станції метро "Виставковий центр", які там, таке враження, були весь час:



"Прямо зараз було розпочато масштабний демонтаж, до якого ми довго готувалися. Йдеться про локацію навпроти ВДНГ, де роками стояли понад 40 тимчасових споруд. Продовжуємо комплексний і локаційний підхід до очищення міста від незаконних будівель", - написав Ткаченко.

Що ж буде замість МАФів? За словами чиновника, замість цих малих архітектурних форм "буде благоустрій із зеленими насадженнями".

Біля ВДНГ зносять МАФи (фото: instagram.com/varta_goloseevo)

Реакція киян на демонтаж МАФів навпроти ВДНГ

Більшість жителів Голосіївського району столиці підтримують рішення місцевої влади знести "ларьки".

Нарешті. Набридли ці помийні хижі

Засилля цих собачих будок скрізь вже задовбало

Тепер на Atlas Weekend можна буде нормально пройти

Нарешті! Це був такий треш пройти до ВДНГ від метро - МАФи, несанкціонована торгівля... Потрібно з поліцією співпрацювати, щоб приїжджали і ганяли торгашів з конфіскацією.

Чудова новина!

Територія біля метро до сьогодні виглядала приблизно так (Google Maps)