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Біля чергової станції метро зносять МАФи. Вже відомо, що буде замість них (Відео)

Автор: Дмитрий Войналович

У Києві продовжують активно зносити незаконні МАФи. 19 жовтня комунальники та працівники міського благоустрою взялися розчищати територію біля станції метро "Виставковий центр" - на проспекті Академіка Глушкова.

Відео цього процесу показав у своєму Facebook директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.

Ось так зносять МАФи біля станції метро "Виставковий центр", які там, таке враження, були весь час:


"Прямо зараз було розпочато масштабний демонтаж, до якого ми довго готувалися. Йдеться про локацію навпроти ВДНГ, де роками стояли понад 40 тимчасових споруд. Продовжуємо комплексний і локаційний підхід до очищення міста від незаконних будівель", - написав Ткаченко.

Що ж буде замість МАФів? За словами чиновника, замість цих малих архітектурних форм "буде благоустрій із зеленими насадженнями".

Біля ВДНГ зносять МАФи (фото: instagram.com/varta_goloseevo)

Реакція киян на демонтаж МАФів навпроти ВДНГ

Більшість жителів Голосіївського району столиці підтримують рішення місцевої влади знести "ларьки".

  • Нарешті. Набридли ці помийні хижі
  • Засилля цих собачих будок скрізь вже задовбало
  • Тепер на Atlas Weekend можна буде нормально пройти
  • Нарешті! Це був такий треш пройти до ВДНГ від метро - МАФи, несанкціонована торгівля... Потрібно з поліцією співпрацювати, щоб приїжджали і ганяли торгашів з конфіскацією.
  • Чудова новина!

Територія біля метро до сьогодні виглядала приблизно так (Google Maps)

Раніше ми писали, що в столиці повністю "зачистили" знаменитий ринок "Юність".

Також нещодавно стало відомо, що побудують на місці Деміївського ринку в Києві.

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Київ