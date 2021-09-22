В Киеве полностью "зачистили" рынок "Юность": эпоха канула в лету (фото)
В Киеве полностью "зачистили" всем известный рынок "Юность" на Лесном массиве. Убирали незаконные МАФы там в течении трех недель и вот результата.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".
Территорию строительного рынка очистили от незаконных торговых сооружений бригады работников коммунального предприятия "Киевблагоустройство".
В работах была активно задействована тяжелая спецтехника. На рынке "Юность" уже демонтировали более полусотни МАФов. Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын подчеркнул, что демонтаж незаконных объектов на рынке "Юность" проходит в рамках закона.
Для справки
Напомним, что колхозный рынок открыли в 1971 году и он назывался Лесной. Но, поскольку рядом была трамвайная остановка "Улица Юности", со временем и рынок изменил название. Сейчас рынок "Юность" - крупнейший строительный рынок Киева и место, у которого образуются огромные пробки.
Пока что остается неясным, что же будет на месте рынка "Юность" в будущем.
Рынок "Юность" в Киеве зачистили
Как мы ранее писали, стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве.