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Многоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 11:19
Многоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве На месте Демеевского рынка построят небоскреб (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Демеевский рынок в Киеве - это одна из любимых торговых точек жителей Голосеевского района. Он работал в столице с 1973 года, а сейчас его собираются сносить, а на его месте будет огромный торговый центр высотой в 85 этажей.

Об этом сообщается в решении Окружного административного суда Киева.

Что будет с Демеевским рынком

1 ноября рынок закроют. По информации сотрудников базара, адмиристрация попросила их освободить помещение до этого срока. Интересно, что предприниматели с рынка с таким решением абсолютно не согласны и уже планируют протест 2 октября под стенами КГГА.

Что известно о застройщике

Застройщиком является компания ООО “Манхеттен Инвест”, которой Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал все необходимые для реконструкции нежилых помещений документы (градостроительных условий и ограничений - ГУО).

Застройка рынка “Демеевский” запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, их “Манхеттен Инвест” получил в аренду 1 марта 2018 года на основании решения Киевсовета.

Многоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве

Многоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в КиевеСвидетельство о регистрации предприятия (strana.ua)

Как выглядел рынок раньше

Рынок построили в 1973 году. В 2017 году там был большой пожар, но никто из людей не пострадал. Еще тогда торговцы стали понимать, что их с этого места хотят убрать.

Многоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве

Многоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве

Многоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в КиевеМногоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в КиевеМногоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в КиевеДемеевский рынок после пожара (фото: tsn.ua)

Как мы ранее писали, в Киеве строят новый ЖК прямо возле ж/д дороги и кладбища.

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