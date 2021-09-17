Многоэтажка или ТРЦ? Стало известно, что построят на месте Демеевского рынка в Киеве

Демеевский рынок в Киеве - это одна из любимых торговых точек жителей Голосеевского района. Он работал в столице с 1973 года, а сейчас его собираются сносить, а на его месте будет огромный торговый центр высотой в 85 этажей.

Об этом сообщается в решении Окружного административного суда Киева.

Что будет с Демеевским рынком

1 ноября рынок закроют. По информации сотрудников базара, адмиристрация попросила их освободить помещение до этого срока. Интересно, что предприниматели с рынка с таким решением абсолютно не согласны и уже планируют протест 2 октября под стенами КГГА.

Что известно о застройщике

Застройщиком является компания ООО “Манхеттен Инвест”, которой Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал все необходимые для реконструкции нежилых помещений документы (градостроительных условий и ограничений - ГУО).

Застройка рынка “Демеевский” запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, их “Манхеттен Инвест” получил в аренду 1 марта 2018 года на основании решения Киевсовета.

Свидетельство о регистрации предприятия (strana.ua)

Как выглядел рынок раньше

Рынок построили в 1973 году. В 2017 году там был большой пожар, но никто из людей не пострадал. Еще тогда торговцы стали понимать, что их с этого места хотят убрать.





Демеевский рынок после пожара (фото: tsn.ua)