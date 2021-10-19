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Возле Львова археологи нашли монеты древнего Рима

Автор: Роман Мирончук

Археологи обнаружили серебряные римские динарии 1-2 столетие н. е. возле села Малые Подлески во Львовской области.

Об этом сообщает научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба".

Всего археологи нашли 4 монеты, среди которых было три серебряных динария и один фальшивый субератний динарий.

"Эти монеты попали к нам из Древнего Рима. В 1-2 столетии н. е. племена, жившие на территории Украины, пользовались ими как средством платежа. Это одни из первых монет, которые местное население использовало в качестве денег, а не как украшения", - рассказал археолог Юрий Ревера.

По его словам, в то время территория современной Украины была в сфере влияния Римской империи. О торговле свидетельствуют различные археологические находки, включая монеты, украшения, посуду и т.д.

Особый интерес вызывает и найден фальшивый динарий.

"Это свидетельствует, что фальсификации монет появилось с самого начала чеканки денег. Как только появились первые монеты появились люди, которые пытались их фальсифицировать", - объяснил Ревера.

По его словам, различные исследования показали, что около 3-5% от настоящих динариев изготавливались фальшивыми прямо в монетных дворах, где должны были делать только настоящие динарии.

Возле Львова обнаружили монеты древнего Рима (видео: YouTube)

Напомним, под Киевом археологи обнаружили уникальную находку. Речь идет о старинном кладбище и храме времен Киевской Руси. Эта находка помогла ученным проследить эволюцию "сердца" Вышгорода.

Мы также писали о том, на Буковине археологи исследуют уникальное поселение эпохи поздней античности. Данное поселение относится к периоду распада Римской империи.

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Львовская областьархеологи