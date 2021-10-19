Біля Львова археологи знайшли монети древнього Риму

Всього археологи знайшли 4 монети, серед яких було три срібних динарія і один фальшивий субератний динарій.

"Ці монети потрапили до нас із древнього Риму. У 1-2 столітті н. е. племена, що жили на території України, користувалися ними як засобом платежу. Це одні з перших монет, які місцеве населення використовувало в якості грошей, а не як прикраси", - розповів археолог Юрій Ревера.

За його словами, на той час територія сучасної України була у сфері впливу Римської імперії. Про торгівлю свідчать різні археологічні знахідки, включаючи монети, прикраси, посуд і т. д.

Особливий інтерес викликає і знайдений фальшивий динарій.

"Це свідчить, що фальсифікації монет з'явилося з самого початку карбування грошей. Як тільки з'явилися перші монети з'явилися люди, які намагалися їх фальсифікувати", - пояснив Ревера.

За його словами, різні дослідження показали, що близько 3-5% від справжніх динаріїв виготовлялися фальшивими прямо в монетних дворах, де повинні були робити тільки справжні динарії.

Біля Львова виявили монети древнього Риму (відео: YouTube)