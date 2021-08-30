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На Буковине археологи исследуют уникальное поселение эпохи поздней античности (фото)

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Черновицкая область, Понедельник 30 августа 2021 07:34
На Буковине археологи исследуют уникальное поселение эпохи поздней античности (фото) Фото: под Черновцами ведутся ареологические раскопки древнего поселения (bukoda.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

На Буковине археологи исследуют одно из крупнейших поселений эпохи поздней античности (III - середина V века н.э.), которая относится к периоду распада Римской империи. Его площадь, как считают ученые, может достигать 60 гектаров, то есть приблизительно в десять раз больше среднего размера поселения того времени.

Об этом передает "Молодой буковинец".

Около села Бузовица (Днестровский район) на месте раскопок, которые длились все лето, было обнаружено большое количество артефактов: элементов декора, оружия, ремесленных орудий, бытовых предметов, фибулы-застежки.

Как отметил руководитель исследовательской группы, специалист Института археологии НАН Украины Олег Петраускас, нынешнее громадное поселение возможно являлось административным центром, из которого могло осуществляться руководство другими поселениями - производственными центрами (как то стекольная мастерская III-IV века, обнаруженная в соседнем селе Комаров).

Специалисты предполагают, что на территории найденного поселения проходил торговый маршрут в римские времена.

Наличие тут фрагментов строительной керамики указывает, что жителями поселения были, в том числе, и переселенцы из Рима.

По словам заведующей отделом археологии, истории средних веков и нового времени краеведческого музея Оксаны Драгомирецкой, ученым сейчас удалось проработать более полусотни фрагментов плинфы.

"Это широкий и плоский обожженный плитоподобный кирпич, который использовался при строительстве в древнем Риме и Византии. Возможно, именно этот кирпич изготавливали и на Буковине, но по технологиям, которые были распространены на территории Римской империи. Также есть изделия из бронзы, керамические фрагменты", - рассказала она.

Найденное передали на хранение в Черновицкий краеведческий музей.

Также ученые обратили внимание на "катастрофическую" проблему с "черными археологами" в Украине, поэтому пока не стали вдаваться в подробности о раскопках, но призвали правоохранителей следить за местом проведениях исследований в этом поселении.

На Буковине археологи исследуют уникальное поселение эпохи поздней античности (фото)На Буковине археологи исследуют уникальное поселение эпохи поздней античности (фото)На Буковине археологи исследуют уникальное поселение эпохи поздней античности (фото)

Под Черновцами археологи изучают одно из крупнейших поселений эпохи поздней античности (фото: bukoda.gov.ua)

Ранее сообщалось, что недавно на Буковине нашли сенсационные документы о провозглашении в 1941 году Украинского государства.

Также мы писали о том, что в Николаеве археологи нашли мост киммерийцев, которому 3200 лет - ученые отметили, что это самый старый мост через крепостной ров в Восточной Европе.

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Черновицкая область Буковина
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