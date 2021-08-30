На Буковине археологи исследуют уникальное поселение эпохи поздней античности (фото)

На Буковине археологи исследуют одно из крупнейших поселений эпохи поздней античности (III - середина V века н.э.), которая относится к периоду распада Римской империи. Его площадь, как считают ученые, может достигать 60 гектаров, то есть приблизительно в десять раз больше среднего размера поселения того времени.

Около села Бузовица (Днестровский район) на месте раскопок, которые длились все лето, было обнаружено большое количество артефактов: элементов декора, оружия, ремесленных орудий, бытовых предметов, фибулы-застежки.

Как отметил руководитель исследовательской группы, специалист Института археологии НАН Украины Олег Петраускас, нынешнее громадное поселение возможно являлось административным центром, из которого могло осуществляться руководство другими поселениями - производственными центрами (как то стекольная мастерская III-IV века, обнаруженная в соседнем селе Комаров).

Специалисты предполагают, что на территории найденного поселения проходил торговый маршрут в римские времена.

Наличие тут фрагментов строительной керамики указывает, что жителями поселения были, в том числе, и переселенцы из Рима.

По словам заведующей отделом археологии, истории средних веков и нового времени краеведческого музея Оксаны Драгомирецкой, ученым сейчас удалось проработать более полусотни фрагментов плинфы.

"Это широкий и плоский обожженный плитоподобный кирпич, который использовался при строительстве в древнем Риме и Византии. Возможно, именно этот кирпич изготавливали и на Буковине, но по технологиям, которые были распространены на территории Римской империи. Также есть изделия из бронзы, керамические фрагменты", - рассказала она.

Найденное передали на хранение в Черновицкий краеведческий музей.

Также ученые обратили внимание на "катастрофическую" проблему с "черными археологами" в Украине, поэтому пока не стали вдаваться в подробности о раскопках, но призвали правоохранителей следить за местом проведениях исследований в этом поселении.

Под Черновцами археологи изучают одно из крупнейших поселений эпохи поздней античности (фото: bukoda.gov.ua)