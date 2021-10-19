Возле Львова археологи нашли монеты древнего Рима

Всего археологи нашли 4 монеты, среди которых было три серебряных динария и один фальшивый субератний динарий.

"Эти монеты попали к нам из Древнего Рима. В 1-2 столетии н. е. племена, жившие на территории Украины, пользовались ими как средством платежа. Это одни из первых монет, которые местное население использовало в качестве денег, а не как украшения", - рассказал археолог Юрий Ревера.

По его словам, в то время территория современной Украины была в сфере влияния Римской империи. О торговле свидетельствуют различные археологические находки, включая монеты, украшения, посуду и т.д.

Особый интерес вызывает и найден фальшивый динарий.

"Это свидетельствует, что фальсификации монет появилось с самого начала чеканки денег. Как только появились первые монеты появились люди, которые пытались их фальсифицировать", - объяснил Ревера.

По его словам, различные исследования показали, что около 3-5% от настоящих динариев изготавливались фальшивыми прямо в монетных дворах, где должны были делать только настоящие динарии.

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