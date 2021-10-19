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Біля Львова археологи знайшли монети древнього Риму

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Львів, Вівторок 19 жовтня 2021 21:11
Біля Львова археологи знайшли монети древнього Риму Колаж РБК-Україна: під Львовом археологи знайшли монети древнього Риму
Автор: Роман Мирончук

Археологи виявили срібні римські динарії 1-2 століття н. е. біля села Малі Підліски у Львівській області.

Про це повідомляє науково-дослідний центр "Рятувальна археологічна служба".

Всього археологи знайшли 4 монети, серед яких було три срібних динарія і один фальшивий субератний динарій.

"Ці монети потрапили до нас із древнього Риму. У 1-2 столітті н. е. племена, що жили на території України, користувалися ними як засобом платежу. Це одні з перших монет, які місцеве населення використовувало в якості грошей, а не як прикраси", - розповів археолог Юрій Ревера.

За його словами, на той час територія сучасної України була у сфері впливу Римської імперії. Про торгівлю свідчать різні археологічні знахідки, включаючи монети, прикраси, посуд і т. д.

Особливий інтерес викликає і знайдений фальшивий динарій.

"Це свідчить, що фальсифікації монет з'явилося з самого початку карбування грошей. Як тільки з'явилися перші монети з'явилися люди, які намагалися їх фальсифікувати", - пояснив Ревера.

За його словами, різні дослідження показали, що близько 3-5% від справжніх динаріїв виготовлялися фальшивими прямо в монетних дворах, де повинні були робити тільки справжні динарії.

Біля Львова виявили монети древнього Риму (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Києвом археологи виявили унікальну знахідку. Йдеться про старовинний цвинтар і храм часів Київської Русі. Ця знахідка допомогла вченим простежити еволюцію "серця" Вишгорода.

Ми також писали про те, на Буковині археологи досліджують унікальне поселення епохи пізньої античності. Дане поселення відноситься до періоду розпаду Римської імперії.

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