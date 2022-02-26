Воздушные силы ВСУ уничтожили два истребителя Су-30

Украинские Воздушные силы Украины за ночь уничтожили два истребителя Су-30. Их мастерски уничтожили украинские пилоты Су-27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Обращение Командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Уважаемые воины Воздушных Сил!

Боевые собратья!

Мужественный украинский народ!

Российские оккупанты ведут подлую наступательную захватническую войну на нашей родной земле. Применяют против вооруженных сил и мирных жителей баллистические ракеты дальнего действия, оперативно-тактические комплексы и оперативно-тактическую авиацию.

С первых минут масштабного нападения России Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины первыми приняли на себя массированные ракетные удары оккупационных войск. Ведь первоочередной целью неприятеля было уничтожение объектов системы противовоздушной обороны государства.

Но мы устояли, выдержали удары противника!

Наши силы по противовоздушной обороне демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. А это, десятки, сотни спасенных жизней!

Ежечасно Воздушные Силы наносят сокрушительные потери врагу. Только в первые сутки нападения РФ, в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их искусно уничтожили украинские пилоты Су-27.

Хочу отметить мужество и героизм наших летчиков. На важном направлении вблизи Гостомеля, бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 постоянно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, пытавшемуся удержать стратегический плацдарм.

Сегодня ночью героически оборонялся и продолжает держать оборону Васильковской гарнизон. За ночь уничтожено немало единиц боевой авиации, БПЛА, крылатых ракет, живой силы противника.

Устойчивость и мужество проявили военнослужащие подразделений радиотехнических войск при отражении атак русских диверсионных групп. Личный состав отдельного радиолокационного взвода, несмотря на значительные потери военнослужащих, удержал позицию и вышел в определенный район.

Подразделения радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого в короткие сроки и с незначительными потерями военной техники и вооружения сумели передислоцироваться в определенный район и приступили к выполнению боевых задач.

Сегодня группировка Воздушных Сил продолжает ведение боевых действий, самоотверженно отражает воздушные удары противника и ведет постоянную воздушную разведку.

В строй авиации Воздушных Сил возвращаются десятки опытных военных летчиков от капитана – до генералов, которые ранее были уволены из войска в запас. Свой опыт и профессиональные навыки они демонстрируют при выполнении сложных задач, в частности, в небе над столицей нашей Украины.

В общей сложности, за двое суток войны, российские оккупационные войска потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов.

К сожалению, в результате боевых действий агрессора, Воздушные Силы понесли невосполнимые потери. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших Героев и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

С верой в Победу, с верой в святость дела, с верой в украинский народ, мы будем освобождать родную землю от русского агрессора.

Сделаем ему огненный путь в ад!