Повітряні сили ЗСУ знищили два винищувачі Су-30

Українські повітряні сили України за ніч знищили два винищувачі Су-30. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Звернення командувача Повітряними Силами Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Шановні воїни Повітряних Сил!

Бойові побратими!

Мужній український народ!

Російські окупанти ведуть підлу наступальну загарбницьку війну на нашій рідній землі. Застосовують проти Збройних сил і мирних жителів балістичні ракети дальньої дії, оперативно-тактичні комплекси та оперативно-тактичну авіацію.

З перших хвилин масштабного нападу Росії Повітряні Сили Збройних Сил України першими взяли на себе масовані ракетні удари окупаційних військ. Адже першочерговою метою ворога було знищення об'єктів системи протиповітряної оборони держави.

Але ми встояли, витримали удари противника!

Наші сили з протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки та вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. А це, десятки, сотні врятованих життів!

Щогодини повітряні сили завдають нищівних втрат ворогові. Тільки в першу добу нападу РФ, в повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ.їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

Хочу відзначити мужність і героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно наносили потужні ракетно-бомбові удари по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм.

Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківської гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БПЛА, крилатих ракет, живої сили противника.

Стійкість і мужність проявили військовослужбовці підрозділів радіотехнічних військ при відбитті атак російських диверсійних груп. Особовий склад окремого радіолокаційного взводу, попри на значні втрати військовослужбовців, утримав позицію і вийшов у певний район.

Підрозділи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького в короткі терміни та з незначними втратами військової техніки та озброєння зуміли передислокуватися в певний район і приступили до виконання бойових завдань.

Сьогодні угруповання Повітряних Сил продовжує ведення бойових дій, самовіддано відбиває повітряні удари противника і веде постійну повітряну розвідку.

У стрій авіації Повітряних Сил повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана – до генералів, які раніше були звільнені з війська в запас. Свій досвід і професійні навички вони демонструють при виконанні складних завдань, зокрема, в небі над столицею нашої України.

В цілому, за дві доби війни, російські окупаційні війська втратили 14 літаків різних типів, вісім вертольотів, 102 танки, 536 бойових броньованих машин, 15 гармат, ЗРК БУК-М1, десятки безпілотних авіаційних комплексів.

На жаль, в результаті бойових дій агресора, повітряні сили зазнали непоправних втрат. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих героїв і висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

З вірою в перемогу, з вірою у святість справи, з вірою в український народ, ми будемо звільняти рідну землю від російського агресора.

Зробимо йому вогненний шлях в пекло!